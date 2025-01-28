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Путин и Лукашенко работают над укреплением единства, заявил Володин
Путин и Лукашенко работают над укреплением единства, заявил Володин - РИА Новости, 28.01.2025
Путин и Лукашенко работают над укреплением единства, заявил Володин
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко совместно работают над укреплением единства и развитием взаимовыгодного... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:06:00+03:00
2025-01-28T14:06:00+03:00
2025-01-28T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко совместно работают над укреплением единства и развитием взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, основываясь на уважении и невмешательстве в дела суверенных государств, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Именно он (Александр Лукашенко - ред.) и Владимир Владимирович Путин вместе делают все для того, чтобы укреплять единство и выстраивать отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества, уважения друг к другу, и, конечно, невмешательства в дела суверенных государств, потому что у нас суверенное государство", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК страны, Лукашенко, избиравшийся на этот пост в седьмой раз, получил 86,82% голосов.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, выборы президента белоруссии — 2025, политика
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Выборы президента Белоруссии — 2025, Политика
Путин и Лукашенко работают над укреплением единства, заявил Володин
Володин: Путин и Лукашенко работают над укреплением единства между странами