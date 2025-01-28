https://ria.ru/20250128/putin-1995872660.html
Путин обсудит вопросы автомобилестроения
Путин обсудит вопросы автомобилестроения - РИА Новости, 28.01.2025
Путин обсудит вопросы автомобилестроения
Президент России Владимир Путин во вторник обсудит вопросы российского автомобилестроения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:33:00+03:00
2025-01-28T12:33:00+03:00
2025-01-28T12:34:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник обсудит вопросы российского автомобилестроения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также президент сегодня позанимается вопросами нашего автомобилестроения. Детали мы вам дадим чуть позже", - сказал Песков. Он добавил, что во вторник президент проведет и другие мероприятия, о которых Кремль будет информировать.
https://ria.ru/20250125/avto-1995287949.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика
Путин обсудит вопросы автомобилестроения
Песков: Путин во вторник обсудит вопросы российского автомобилестроения