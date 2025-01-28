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Путин обсудит вопросы автомобилестроения - РИА Новости, 28.01.2025
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12:33 28.01.2025 (обновлено: 12:34 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1995872660.html
Путин обсудит вопросы автомобилестроения
Путин обсудит вопросы автомобилестроения - РИА Новости, 28.01.2025
Путин обсудит вопросы автомобилестроения
Президент России Владимир Путин во вторник обсудит вопросы российского автомобилестроения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:33:00+03:00
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россия
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник обсудит вопросы российского автомобилестроения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также президент сегодня позанимается вопросами нашего автомобилестроения. Детали мы вам дадим чуть позже", - сказал Песков. Он добавил, что во вторник президент проведет и другие мероприятия, о которых Кремль будет информировать.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика
Путин обсудит вопросы автомобилестроения

Песков: Путин во вторник обсудит вопросы российского автомобилестроения

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник обсудит вопросы российского автомобилестроения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также президент сегодня позанимается вопросами нашего автомобилестроения. Детали мы вам дадим чуть позже", - сказал Песков.
Он добавил, что во вторник президент проведет и другие мероприятия, о которых Кремль будет информировать.
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Выбора нет. Россиянам придется смириться с новой реальностью
25 января, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
 
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