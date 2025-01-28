https://ria.ru/20250128/putin-1995872660.html

Путин обсудит вопросы автомобилестроения

Путин обсудит вопросы автомобилестроения - РИА Новости, 28.01.2025

Путин обсудит вопросы автомобилестроения

Президент России Владимир Путин во вторник обсудит вопросы российского автомобилестроения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:33:00+03:00

2025-01-28T12:33:00+03:00

2025-01-28T12:34:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник обсудит вопросы российского автомобилестроения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также президент сегодня позанимается вопросами нашего автомобилестроения. Детали мы вам дадим чуть позже", - сказал Песков. Он добавил, что во вторник президент проведет и другие мероприятия, о которых Кремль будет информировать.

https://ria.ru/20250125/avto-1995287949.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика