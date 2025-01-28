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Путин проведет во вторник совещание по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
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12:23 28.01.2025 (обновлено: 12:26 28.01.2025) дополняется ...
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Путин проведет во вторник совещание по развитию беспилотной авиации
Путин проведет во вторник совещание по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
Путин проведет во вторник совещание по развитию беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:23:00+03:00
2025-01-28T12:26:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
россия
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня в повестке дня президента совещание по вопросу развития беспилотной авиации. Достаточно большое будет содержательное совещание. Будет вступительное слово Путина. Собственно, оно будет в открытом режиме. Далее уже в закрытом режиме будет и (вице-премьер РФ Виталий) Савельев выступать о ключевых направлениях развития беспилотных авиационных систем гражданского назначения. Дмитрий Николаевич Песков будет рассказывать о формировании новых подходов. Тоже будем говорить о развитии беспилотных систем гражданского назначения. Министр науки и высшего образования (Валерий) Фальков расскажет о формировании новых подходов в образовании в сфере беспилотных авиационных систем, и будет обмен мнениями", - сказал Песков.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Общество
Путин проведет во вторник совещание по развитию беспилотной авиации

Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня в повестке дня президента совещание по вопросу развития беспилотной авиации. Достаточно большое будет содержательное совещание. Будет вступительное слово Путина. Собственно, оно будет в открытом режиме. Далее уже в закрытом режиме будет и (вице-премьер РФ Виталий) Савельев выступать о ключевых направлениях развития беспилотных авиационных систем гражданского назначения. Дмитрий Николаевич Песков будет рассказывать о формировании новых подходов. Тоже будем говорить о развитии беспилотных систем гражданского назначения. Министр науки и высшего образования (Валерий) Фальков расскажет о формировании новых подходов в образовании в сфере беспилотных авиационных систем, и будет обмен мнениями", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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