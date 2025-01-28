https://ria.ru/20250128/putin-1995869156.html

Путин проведет во вторник совещание по развитию беспилотной авиации

Путин проведет во вторник совещание по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025

Путин проведет во вторник совещание по развитию беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:23:00+03:00

2025-01-28T12:23:00+03:00

2025-01-28T12:26:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня в повестке дня президента совещание по вопросу развития беспилотной авиации. Достаточно большое будет содержательное совещание. Будет вступительное слово Путина. Собственно, оно будет в открытом режиме. Далее уже в закрытом режиме будет и (вице-премьер РФ Виталий) Савельев выступать о ключевых направлениях развития беспилотных авиационных систем гражданского назначения. Дмитрий Николаевич Песков будет рассказывать о формировании новых подходов. Тоже будем говорить о развитии беспилотных систем гражданского назначения. Министр науки и высшего образования (Валерий) Фальков расскажет о формировании новых подходов в образовании в сфере беспилотных авиационных систем, и будет обмен мнениями", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250127/putin-1995770918.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия, общество