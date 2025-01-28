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Пушков прокомментировал идею Франции отправить войска в Гренландию - РИА Новости, 28.01.2025
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20:14 28.01.2025
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Пушков прокомментировал идею Франции отправить войска в Гренландию
Пушков прокомментировал идею Франции отправить войска в Гренландию - РИА Новости, 28.01.2025
Пушков прокомментировал идею Франции отправить войска в Гренландию
Идея Франции отправить европейские войска в Гренландию - пустой разговор, попытка президента Франции Эммануэля Макрона тягаться с президентом США Дональдом... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:14:00+03:00
2025-01-28T20:14:00+03:00
в мире
гренландия
дональд трамп
сша
франция
эммануэль макрон
алексей пушков
евросоюз
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Идея Франции отправить европейские войска в Гренландию - пустой разговор, попытка президента Франции Эммануэля Макрона тягаться с президентом США Дональдом Трампом "закончится для Макрона неважно", заявил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция обсуждала с Данией возможность отправки войск в Гренландию в ответ на заявления Трампа о его желании аннексировать остров, пишет издание Politico. "Франция через своего главу МИД вбросила идею посылки европейских войск в Гренландию, чтобы защитить ее от Трампа. Сейчас Париж спешно создает союз с Копенгагеном под лозунгом "Границы ЕС нерушимы !" И надеется привлечь к нему Германию и другие страны. Как это расценить? Полагаю, во-первых, что это обычная для нынешнего Парижа амбициозная, но пустая болтовня и ничего этого не будет", - написал Пушков. Сенатор также отметил, что, если в Париже "действительно решили потягаться с Трампом", то там плохо понимают соотношение сил - "для Макрона это закончится неважно". "И, в-третьих, не переоценивает ли Макрон свои силы? То на Украину войска против России, то в Гренландию войска против Америки. Пупок не развяжется?" - заключил сенатор. Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html
https://ria.ru/20250126/britanija-1995519625.html
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в мире, гренландия, дональд трамп, сша, франция, эммануэль макрон, алексей пушков, евросоюз
В мире, Гренландия, Дональд Трамп, США, Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков прокомментировал идею Франции отправить войска в Гренландию

Пушков заявил, что Макрон не сможет тягаться с Трампом в Гренландии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Идея Франции отправить европейские войска в Гренландию - пустой разговор, попытка президента Франции Эммануэля Макрона тягаться с президентом США Дональдом Трампом "закончится для Макрона неважно", заявил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция обсуждала с Данией возможность отправки войск в Гренландию в ответ на заявления Трампа о его желании аннексировать остров, пишет издание Politico.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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27 января, 22:02
"Франция через своего главу МИД вбросила идею посылки европейских войск в Гренландию, чтобы защитить ее от Трампа. Сейчас Париж спешно создает союз с Копенгагеном под лозунгом "Границы ЕС нерушимы !" И надеется привлечь к нему Германию и другие страны. Как это расценить? Полагаю, во-первых, что это обычная для нынешнего Парижа амбициозная, но пустая болтовня и ничего этого не будет", - написал Пушков.
Сенатор также отметил, что, если в Париже "действительно решили потягаться с Трампом", то там плохо понимают соотношение сил - "для Макрона это закончится неважно".
"И, в-третьих, не переоценивает ли Макрон свои силы? То на Украину войска против России, то в Гренландию войска против Америки. Пупок не развяжется?" - заключил сенатор.
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26 января, 09:33
Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреГренландияДональд ТрампСШАФранцияЭммануэль МакронАлексей ПушковЕвросоюз
 
 
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