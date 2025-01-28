Демонстранты в ДР Конго атаковали посольства Франции, Руанды и Уганды
Mediacongo: протестующие в Киншасе атаковали посольства Франции, Руанды и Уганды
© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiАкция протеста в Киншасе. 28 января 2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Акция протеста в Киншасе. 28 января 2025
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Демонстранты в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе атакуют посольства Франции, Руанды и Уганды, власти которых они считают враждебными своей стране, сообщает портал Mediacongo.
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"После посольства США манифестанты атаковали объекты посольства Франции, которую они обвиняют в том, что она поддерживает людьми, материалами и деньгами армию Руанды", - сообщает портал в социальной сети Х.
Когда протестующие попытались взять штурмом некоторые объекты американского посольства, полиция применила против них слезоточивый газ, отмечает портал.
Агентства Франс Пресс и Рейтер со ссылкой на дипломатические источники передают, что нападениям также подверглись посольства Бельгии и Кении. По информации Рейтер, протестующим не удалось проникнуть на территорию посольств США и Франции. В то же время Франс Пресс передает, что над зданием французского посольства поднимается дым.
Глава полиции Киншасы Блэз Килимбалимба призвал демонстрантов к спокойствию. "Сейчас самое время успокоиться и отправиться домой. Я организую передачу вашего сообщения послам и руководству страны", - заявил глава столичной полиции, слова которого цитирует портал.
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МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса.
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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