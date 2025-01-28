Российский союз туриндустрии сообщил о конфискации мясных продуктов из ЕС
РСТ: за ввоз мясных продуктов из ЕС туристов не штрафуют, но изымают запрещенку
Пассажир в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. После введения на прошлой неделе запрета на ввоз в Россию молочных и мясных продуктов из Евросоюза уже были единичные случаи их конфискации на границе, в подобных ситуациях туристам грозит только изъятие "запрещенки", но не штрафы, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.
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"Если провезенные в багаже продукты конфискуют, то отправят на уничтожение, оформив соответствующий протокол, а туриста отпустят - штрафы в этой ситуации не применяются", - сообщили в РСТ со ссылкой на вице-президента союза, гендиректора юридической компании "Персона Грата" Георгия Мохова.
"Если же продукты, приобретенные в Европе, обнаружат во время пересадки, например, в Стамбуле, могут предложить их просто оставить или съесть - чтобы не оформлять изъятие. Это процедура длительная, можно опоздать на рейс. Если уж очень хочется привезти деликатесов, лучше приобретать сыры и колбасы в Турции, чтобы не было маркировки места производства ЕС", - процитировали в РСТ Мохова.
В Российском союзе туриндустрии советуют тем, кто планирует лететь в Европу и вывозить продукты, внимательно изучать таможенные правила. "Понятно, что люди привыкли привозить из-за границы в качестве сувениров конфеты, сыр, хамон и т.д., но сейчас надо быть внимательным, заранее уточнять правила ввоза и соблюдать таможенные формальности. Тем более что правила везде разные, в том числе ограничения по ввозу тех или иных пищевых продуктов", - процитировали в РСТ вице-президента союза Дмитрия Горина.
По словам начальника отдела продаж компании "Содис" Ирины Мануильской, с большими проблемами в связи с продуктовым запретом могут столкнуться туристы, пересекающие сухопутную границу с ЕС, прежде всего с Польшей. "Традиционно машины тщательно осматривают, здесь провезти что-то вряд ли получится. В случае конфискации товаров и составления протокола об изъятии можно на несколько часов застрять на границе. Хотя и в аэропорту никто от этого не застрахован. Но на машинах чаще ездят россияне с видом на жительство и так далее, туристов это практически не касается", - привели в сообщении слова Мануильской.
В туроператоре "Русский Экспресс" рассказали, что пока от туристов жалоб на изъятие продуктов в связи с ограничениями со стороны Россельхознадзора не поступало. "Все же основная цель поездок в Европу - отдых и посещение культурно-развлекательных мероприятий, поэтому запрет на ввоз в Россию мясных и молочных продуктов из стран ЕС на спросе со стороны туристов не скажется", - процитировали в РСТ аналитика PR-службы туроператора Елизавету Тимошенко.
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