https://ria.ru/20250128/prigovor-1995932033.html

В Москве вынесли приговор по делу о нападении на посольство в Киеве

В Москве вынесли приговор по делу о нападении на посольство в Киеве - РИА Новости, 28.01.2025

В Москве вынесли приговор по делу о нападении на посольство в Киеве

Гражданка Украины Ирма Крат заочно приговорена к семи годам колонии по делу о нападении с коктейлями Молотова на посольство РФ в Киеве, сообщается в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:09:00+03:00

2025-01-28T15:09:00+03:00

2025-01-28T15:09:00+03:00

россия

украина

киев

московский городской суд

происшествия

посольство россии на украине

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гражданка Украины Ирма Крат заочно приговорена к семи годам колонии по делу о нападении с коктейлями Молотова на посольство РФ в Киеве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Московский городской суд заочно вынес приговор в отношении 40-летней гражданки Украины Ирмы Крат. Она признана виновной по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)... Суд приговорил Крат к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Установлено, что 10 марта 2016 года Крат, находясь в Киеве вместе с двумя сообщниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, для осложнения международных отношений Российской Федерации, демонстрируя свое негативное отношение к России, подожгли фитили на подготовленных самодельных зажигательных устройствах. Подчеркивается, что четыре таких устройства, которые воспламенились, они бросили в здание российского посольства. Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. Крат заочно арестована.

https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, московский городской суд, происшествия, посольство россии на украине