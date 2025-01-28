https://ria.ru/20250128/prigovor-1995845103.html

Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии

Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.01.2025

Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии

Суд на Камчатке приговорил главу регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Ефимова к двум годам в колонии-поселении по уголовной статье о дискредитации... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:35:00+03:00

2025-01-28T10:35:00+03:00

2025-01-28T11:15:00+03:00

происшествия

россия

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камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв – РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил главу регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Ефимова к двум годам в колонии-поселении по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда. "Житель Петропавловска-Камчатского осужден по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Он приговорен к двум годам колонии-поселения. В течение четырех лет после завершения отбывания наказания в колонии-поселении ему будет запрещено администрировать интернет-сайты и паблики", - сказали в суде. Там уточнили, что речь идет о главе камчатского "Яблока" Владимире Ефимове, который ранее уже был осужден по аналогичной статье УК РФ.В марте 2023 года Петропавловск-Камчатский городской суд назначил Ефимову по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ штраф в 200 тысяч рублей с запретом два года администрировать сайты и каналы в интернете. Как отмечалось в приговоре, мужчина, выражая категорический протест против проведения СВО, разместил в соцсетях несколько постов, дискредитирующих российскую армию.

https://ria.ru/20241203/shtraf-1986996934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатка, яблоко