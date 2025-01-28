https://ria.ru/20250128/prigovor-1995845103.html
Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии
Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.01.2025
Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии
Суд на Камчатке приговорил главу регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Ефимова к двум годам в колонии-поселении по уголовной статье о дискредитации... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:35:00+03:00
2025-01-28T10:35:00+03:00
2025-01-28T11:15:00+03:00
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
камчатка
яблоко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв – РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил главу регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Ефимова к двум годам в колонии-поселении по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда. "Житель Петропавловска-Камчатского осужден по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Он приговорен к двум годам колонии-поселения. В течение четырех лет после завершения отбывания наказания в колонии-поселении ему будет запрещено администрировать интернет-сайты и паблики", - сказали в суде. Там уточнили, что речь идет о главе камчатского "Яблока" Владимире Ефимове, который ранее уже был осужден по аналогичной статье УК РФ.В марте 2023 года Петропавловск-Камчатский городской суд назначил Ефимову по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ штраф в 200 тысяч рублей с запретом два года администрировать сайты и каналы в интернете. Как отмечалось в приговоре, мужчина, выражая категорический протест против проведения СВО, разместил в соцсетях несколько постов, дискредитирующих российскую армию.
https://ria.ru/20241203/shtraf-1986996934.html
россия
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатка, яблоко
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Яблоко
Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии
Главе камчатского "Яблока" Ефимову дали два года колонии за дискредитацию ВС РФ