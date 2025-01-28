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Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.01.2025
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10:35 28.01.2025 (обновлено: 11:15 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/prigovor-1995845103.html
Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии
Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.01.2025
Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии
Суд на Камчатке приговорил главу регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Ефимова к двум годам в колонии-поселении по уголовной статье о дискредитации... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:35:00+03:00
2025-01-28T11:15:00+03:00
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв – РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил главу регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Ефимова к двум годам в колонии-поселении по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда. "Житель Петропавловска-Камчатского осужден по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Он приговорен к двум годам колонии-поселения. В течение четырех лет после завершения отбывания наказания в колонии-поселении ему будет запрещено администрировать интернет-сайты и паблики", - сказали в суде. Там уточнили, что речь идет о главе камчатского "Яблока" Владимире Ефимове, который ранее уже был осужден по аналогичной статье УК РФ.В марте 2023 года Петропавловск-Камчатский городской суд назначил Ефимову по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ штраф в 200 тысяч рублей с запретом два года администрировать сайты и каналы в интернете. Как отмечалось в приговоре, мужчина, выражая категорический протест против проведения СВО, разместил в соцсетях несколько постов, дискредитирующих российскую армию.
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россия
петропавловск-камчатский
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происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатка, яблоко
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Яблоко
Суд вынес приговор главе камчатского "Яблока" за дискредитацию армии

Главе камчатского "Яблока" Ефимову дали два года колонии за дискредитацию ВС РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв – РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил главу регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Ефимова к двум годам в колонии-поселении по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда.
"Житель Петропавловска-Камчатского осужден по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Он приговорен к двум годам колонии-поселения. В течение четырех лет после завершения отбывания наказания в колонии-поселении ему будет запрещено администрировать интернет-сайты и паблики", - сказали в суде.
Там уточнили, что речь идет о главе камчатского "Яблока" Владимире Ефимове, который ранее уже был осужден по аналогичной статье УК РФ.
В марте 2023 года Петропавловск-Камчатский городской суд назначил Ефимову по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ штраф в 200 тысяч рублей с запретом два года администрировать сайты и каналы в интернете. Как отмечалось в приговоре, мужчина, выражая категорический протест против проведения СВО, разместил в соцсетях несколько постов, дискредитирующих российскую армию.
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