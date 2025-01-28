Жители Приднестровья почтили память погибших от последствий энергокризиса
Жители Тирасполя почтили память погибших от пожаров и отравления угарным газом
Стела в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Жители Тирасполя почтили память погибших в Приднестровье от энергокризиса в результате пожаров и отравления угарным газом, передает корреспондент РИА Новости.
По данным приднестровского МВД, с 1 января в республике зарегистрировано 60 случаев пожаров и возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Ожоги получили пять человек. Отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили восемь человек, двое из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 19 человек, двое из них погибли.
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Собравшиеся возле памятника первой электростанции в Тирасполе установили портреты погибших, возложили цветы и почтили память минутой молчания.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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