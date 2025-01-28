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Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ
Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает во вторник эмиратское... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:38:00+03:00
2025-01-28T15:38:00+03:00
2025-01-28T15:38:00+03:00
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выборы президента белоруссии — 2025
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ДУБАЙ, 28 янв - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM. "Президент ОАЭ направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко с поздравлениями по поводу переизбрания на новый президентский срок", - говорится в сообщении агентства. Также свои официальные послания с поздравлениями Лукашенко направили вице-президенты ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Мансур бен Заед Аль Нахайян.
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в мире, оаэ, белоруссия, александр лукашенко, мухаммед бен заид аль нахайян, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, ОАЭ, Белоруссия, Александр Лукашенко, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Выборы президента Белоруссии — 2025
Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ
WAM: президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах президента