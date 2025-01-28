https://ria.ru/20250128/prezident-1995937396.html

Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ

Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2025

Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает во вторник эмиратское... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:38:00+03:00

2025-01-28T15:38:00+03:00

2025-01-28T15:38:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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ДУБАЙ, 28 янв - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM. "Президент ОАЭ направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко с поздравлениями по поводу переизбрания на новый президентский срок", - говорится в сообщении агентства. Также свои официальные послания с поздравлениями Лукашенко направили вице-президенты ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Мансур бен Заед Аль Нахайян.

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в мире, оаэ, белоруссия, александр лукашенко, мухаммед бен заид аль нахайян, выборы президента белоруссии — 2025