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Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
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15:38 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/prezident-1995937396.html
Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ
Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает во вторник эмиратское... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:38:00+03:00
2025-01-28T15:38:00+03:00
в мире
оаэ
белоруссия
александр лукашенко
мухаммед бен заид аль нахайян
выборы президента белоруссии — 2025
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ДУБАЙ, 28 янв - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM. "Президент ОАЭ направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко с поздравлениями по поводу переизбрания на новый президентский срок", - говорится в сообщении агентства. Также свои официальные послания с поздравлениями Лукашенко направили вице-президенты ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Мансур бен Заед Аль Нахайян.
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в мире, оаэ, белоруссия, александр лукашенко, мухаммед бен заид аль нахайян, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, ОАЭ, Белоруссия, Александр Лукашенко, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Выборы президента Белоруссии — 2025
Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ

WAM: президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах президента

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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ДУБАЙ, 28 янв - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM.
"Президент ОАЭ направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко с поздравлениями по поводу переизбрания на новый президентский срок", - говорится в сообщении агентства.
Также свои официальные послания с поздравлениями Лукашенко направили вице-президенты ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Мансур бен Заед Аль Нахайян.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Вчера, 10:20
 
В миреОАЭБелоруссияАлександр ЛукашенкоМухаммед бен Заид Аль НахайянВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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