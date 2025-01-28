https://ria.ru/20250128/pozhar-1995839519.html
Пожар в здании по производству мебели в Подмосковье локализовали
Пожар в здании по производству мебели в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 28.01.2025
Пожар в здании по производству мебели в Подмосковье локализовали
Пожар в здании по производству мебели в подмосковном Солнечногорске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:03:00+03:00
2025-01-28T10:03:00+03:00
2025-01-28T10:29:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар в здании по производству мебели в подмосковном Солнечногорске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 09.44 объявлена локализация пожара на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, борьбу с огнем ведут 56 специалистов и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995805573.html
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск
Пожар в здании по производству мебели в Подмосковье локализовали
В подмосковном Солнечногорске локализовали пожар в здании по производству мебели