https://ria.ru/20250128/pozhar-1995839519.html

Пожар в здании по производству мебели в Подмосковье локализовали

Пожар в здании по производству мебели в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 28.01.2025

Пожар в здании по производству мебели в Подмосковье локализовали

Пожар в здании по производству мебели в подмосковном Солнечногорске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:03:00+03:00

2025-01-28T10:03:00+03:00

2025-01-28T10:29:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар в здании по производству мебели в подмосковном Солнечногорске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 09.44 объявлена локализация пожара на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, борьбу с огнем ведут 56 специалистов и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995805573.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск