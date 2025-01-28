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В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия - РИА Новости, 28.01.2025
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09:25 28.01.2025 (обновлено: 10:15 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/pozhar-1995831709.html
В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия
В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия - РИА Новости, 28.01.2025
В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия
Здание предприятия, производящего мебель, загорелось в подмосковном Солнечногорске, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:25:00+03:00
2025-01-28T10:15:00+03:00
происшествия
солнечногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Здание предприятия, производящего мебель, загорелось в подмосковном Солнечногорске, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В деревне Пешки происходит открытое горение в производственно-складском здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, в горящем здании располагается предприятие по производству мебели. Площадь пожара и его причины уточняются.Ведомство добавило, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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солнечногорск
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происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Солнечногорск, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия

В подмосковном Солнечногорске загорелось здание мебельного предприятия

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в здании предприятия, производящего мебель, в подмосковном Солнечногорске. 28 января 2025
Пожар в здании предприятия, производящего мебель, в подмосковном Солнечногорске. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в здании предприятия, производящего мебель, в подмосковном Солнечногорске. 28 января 2025
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Здание предприятия, производящего мебель, загорелось в подмосковном Солнечногорске, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В деревне Пешки происходит открытое горение в производственно-складском здании", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в горящем здании располагается предприятие по производству мебели. Площадь пожара и его причины уточняются.
Ведомство добавило, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024-2025 годах
10 января, 10:30
 
ПроисшествияСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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