https://ria.ru/20250128/pozhar-1995831709.html
В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия
В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия - РИА Новости, 28.01.2025
В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия
Здание предприятия, производящего мебель, загорелось в подмосковном Солнечногорске, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:25:00+03:00
2025-01-28T09:25:00+03:00
2025-01-28T10:15:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Здание предприятия, производящего мебель, загорелось в подмосковном Солнечногорске, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В деревне Пешки происходит открытое горение в производственно-складском здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, в горящем здании располагается предприятие по производству мебели. Площадь пожара и его причины уточняются.Ведомство добавило, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
солнечногорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Солнечногорск, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия
В подмосковном Солнечногорске загорелось здание мебельного предприятия
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Здание предприятия, производящего мебель, загорелось в подмосковном Солнечногорске, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В деревне Пешки происходит открытое горение в производственно-складском здании", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в горящем здании располагается предприятие по производству мебели. Площадь пожара и его причины уточняются.
Ведомство добавило, что, по предварительной информации, пострадавших нет.