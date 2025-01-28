https://ria.ru/20250128/pozhar-1995831709.html

В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия

В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия - РИА Новости, 28.01.2025

В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия

Здание предприятия, производящего мебель, загорелось в подмосковном Солнечногорске, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:25:00+03:00

2025-01-28T09:25:00+03:00

2025-01-28T10:15:00+03:00

происшествия

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Здание предприятия, производящего мебель, загорелось в подмосковном Солнечногорске, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В деревне Пешки происходит открытое горение в производственно-складском здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, в горящем здании располагается предприятие по производству мебели. Площадь пожара и его причины уточняются.Ведомство добавило, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье)