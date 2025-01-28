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СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго - РИА Новости, 28.01.2025
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18:03 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html
СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго
СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго - РИА Новости, 28.01.2025
СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго
Повстанческая группировка M23 установила контроль над аэропортом в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Reuters. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:03:00+03:00
2025-01-28T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Повстанческая группировка M23 установила контроль над аэропортом в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Reuters. "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, 26 января заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Информацию о захвате аэропорта сообщил агентству бывший председатель независимой избирательной комиссии ДРК и нынешний глава "Альянса реки Конго" Корней Нангаа. Ее подтвердили дипломатические источники и источники в службах безопасности. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что наступление ведется при поддержке военных Руанды.
https://ria.ru/20250104/kongo-1992453662.html
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в мире, здоровье - общество, демократическая республика конго, ангола, руанда, оон, республика конго
В мире, Здоровье - Общество, Демократическая Республика Конго, Ангола, Руанда, ООН, Республика Конго
СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго

Reuters: группировка М23 захватила аэропорт в городе Гома ДР Конго

© AP Photo / Moses SawasawaБронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Повстанческая группировка M23 установила контроль над аэропортом в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Reuters.
"Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, 26 января заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои.
Информацию о захвате аэропорта сообщил агентству бывший председатель независимой избирательной комиссии ДРК и нынешний глава "Альянса реки Конго" Корней Нангаа. Ее подтвердили дипломатические источники и источники в службах безопасности.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что наступление ведется при поддержке военных Руанды.
Повстанцы движения M23 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Повстанцы M23 приблизились к админцентру территории на востоке ДР Конго
4 января, 01:39
 
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