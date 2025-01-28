https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html

СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго

СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго - РИА Новости, 28.01.2025

СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго

Повстанческая группировка M23 установила контроль над аэропортом в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Reuters. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Повстанческая группировка M23 установила контроль над аэропортом в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Reuters. "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, 26 января заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Информацию о захвате аэропорта сообщил агентству бывший председатель независимой избирательной комиссии ДРК и нынешний глава "Альянса реки Конго" Корней Нангаа. Ее подтвердили дипломатические источники и источники в службах безопасности. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что наступление ведется при поддержке военных Руанды.

https://ria.ru/20250104/kongo-1992453662.html

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