https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html
СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго
СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго - РИА Новости, 28.01.2025
СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго
Повстанческая группировка M23 установила контроль над аэропортом в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Reuters. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:03:00+03:00
2025-01-28T18:03:00+03:00
2025-01-28T18:03:00+03:00
в мире
здоровье - общество
демократическая республика конго
ангола
руанда
оон
республика конго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995940773_0:41:2921:1684_1920x0_80_0_0_70165bf2876d749c04f35a6500ae9439.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Повстанческая группировка M23 установила контроль над аэропортом в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Reuters. "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, 26 января заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Информацию о захвате аэропорта сообщил агентству бывший председатель независимой избирательной комиссии ДРК и нынешний глава "Альянса реки Конго" Корней Нангаа. Ее подтвердили дипломатические источники и источники в службах безопасности. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что наступление ведется при поддержке военных Руанды.
https://ria.ru/20250104/kongo-1992453662.html
демократическая республика конго
ангола
руанда
республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995940773_238:0:2834:1947_1920x0_80_0_0_4ed3c2a2fa83b88bc549f791ec9eab7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, демократическая республика конго, ангола, руанда, оон, республика конго
В мире, Здоровье - Общество, Демократическая Республика Конго, Ангола, Руанда, ООН, Республика Конго
СМИ: повстанцы захватили аэропорт на востоке ДР Конго
Reuters: группировка М23 захватила аэропорт в городе Гома ДР Конго