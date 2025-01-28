Рейтинг@Mail.ru
Оператор "Северного потока — 2" может продать газопровод - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 28.01.2025 (обновлено: 20:02 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/potok-1995988599.html
Оператор "Северного потока — 2" может продать газопровод
Оператор "Северного потока — 2" может продать газопровод - РИА Новости, 28.01.2025
Оператор "Северного потока — 2" может продать газопровод
Оператор "Северного потока 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:15:00+03:00
2025-01-28T20:02:00+03:00
россия
цуг (город)
европа
дмитрий песков
nord stream 2 ag
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758603076_0:304:2926:1949_1920x0_80_0_0_d45071613d43ca0c510b9f92d45facbc.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Оператор "Северного потока 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда швейцарского кантона Цуг от 9 января. Девятого января представитель швейцарского суда заявил РИА Новости, что суд обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. "В то время как банкротство поставит многих небольших кредиторов самих на грань выживания и лишит значительных сумм крупных кредиторов, предоставление отсрочки сверх установленных законом норм, но при этом в соответствии с целью закона помогло бы осуществить возможную продажу газопровода или реструктуризацию компании, что дало бы возможность выжить мелким кредиторам и покрыть требования крупных кредиторов: в значительной степени или даже целиком", - говорится в решении суда. В декабре в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241126/peskov-1985765899.html
https://ria.ru/20250128/potok-1995938901.html
https://ria.ru/20250127/vzryv-1995802254.html
россия
цуг (город)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758603076_156:232:2445:1949_1920x0_80_0_0_868f151879ea0dfee43cc5f8cbeb05dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, цуг (город), европа, дмитрий песков, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, в мире
Россия, Цуг (город), Европа, Дмитрий Песков, Nord Stream 2 AG, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, В мире
Оператор "Северного потока — 2" может продать газопровод

Оператор "Северного потока - 2" может продать газопровод для выплаты долгов

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтТрубы "Северного потока ‑2"
Трубы Северного потока ‑2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Трубы "Северного потока ‑2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Оператор "Северного потока 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда швейцарского кантона Цуг от 9 января.
Девятого января представитель швейцарского суда заявил РИА Новости, что суд обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Кремле ответили на вопрос о продаже "Северного потока — 2"
26 ноября 2024, 12:47
«
"В то время как банкротство поставит многих небольших кредиторов самих на грань выживания и лишит значительных сумм крупных кредиторов, предоставление отсрочки сверх установленных законом норм, но при этом в соответствии с целью закона помогло бы осуществить возможную продажу газопровода или реструктуризацию компании, что дало бы возможность выжить мелким кредиторам и покрыть требования крупных кредиторов: в значительной степени или даже целиком", - говорится в решении суда.
В декабре в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Оператору "Северного потока — 2" разрешили консервацию поврежденной ветки
Вчера, 15:45
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Взрывы на "Северных потоках" могли привести к ядерной войне, заявили в США
27 января, 22:54
 
РоссияЦуг (город)ЕвропаДмитрий ПесковNord Stream 2 AGГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала