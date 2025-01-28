Оператору "Северного потока — 2" разрешили консервацию поврежденной ветки
Дания выдала оператору "Северного потока — 2" разрешение на консервацию ветки
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Власти Дании выдали оператору "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG разрешение на работы по консервации поврежденной ветки трубопровода, сообщается на сайте датского агентства по энергетике.
"Управление по энергетике сегодня выдало разрешение на консервацию поврежденного трубопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море", — говорится в релизе.
Оператор газопровода планирует провести работы во втором или третьем квартале, они займут две-три недели, уточнили в агентстве.
Разрешение выдали с рядом условий. Так, работы должны проводиться с 1 апреля по 30 сентября, а Nord Stream 2 AG обязана не менее чем за шесть недель до их начала направить датскому агентству для одобрения сведения о компаниях и судах, которые будут заниматься консервацией. Кроме того, оператору предстоит ежегодно отчитываться о планах конкретных действий с трубопроводом, в том числе с отрезанными фрагментами трубы, которые, как предполагается, уложат на дно.
Ведомство подчеркнуло, что цель работ — минимизировать риск для окружающей среды, а именно предотвратить выдув газа из трубопровода и приток в него морской воды, насыщенной кислородом. В ходе консервации в обоих концах трубопровода установят специальные изолирующие пробки, перед началом работ деформированные части трубы отрежут.
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Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops-2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.