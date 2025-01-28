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Оператору "Северного потока — 2" разрешили консервацию поврежденной ветки - РИА Новости, 28.01.2025
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15:45 28.01.2025 (обновлено: 17:06 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/potok-1995938901.html
Оператору "Северного потока — 2" разрешили консервацию поврежденной ветки
Оператору "Северного потока — 2" разрешили консервацию поврежденной ветки - РИА Новости, 28.01.2025
Оператору "Северного потока — 2" разрешили консервацию поврежденной ветки
Власти Дании выдали оператору "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG разрешение на работы по консервации поврежденной ветки трубопровода, сообщается РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:45:00+03:00
2025-01-28T17:06:00+03:00
в мире
дания
северный поток
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Власти Дании выдали оператору "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG разрешение на работы по консервации поврежденной ветки трубопровода, сообщается на сайте датского агентства по энергетике."Управление по энергетике сегодня выдало разрешение на консервацию поврежденного трубопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море", — говорится в релизе.Оператор газопровода планирует провести работы во втором или третьем квартале, они займут две-три недели, уточнили в агентстве.Разрешение выдали с рядом условий. Так, работы должны проводиться с 1 апреля по 30 сентября, а Nord Stream 2 AG обязана не менее чем за шесть недель до их начала направить датскому агентству для одобрения сведения о компаниях и судах, которые будут заниматься консервацией. Кроме того, оператору предстоит ежегодно отчитываться о планах конкретных действий с трубопроводом, в том числе с отрезанными фрагментами трубы, которые, как предполагается, уложат на дно.Ведомство подчеркнуло, что цель работ — минимизировать риск для окружающей среды, а именно предотвратить выдув газа из трубопровода и приток в него морской воды, насыщенной кислородом. В ходе консервации в обоих концах трубопровода установят специальные изолирующие пробки, перед началом работ деформированные части трубы отрежут.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops-2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20250115/vosstanovlenie-1993766266.html
https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html
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в мире, дания, северный поток, северный поток — 2, nord stream 2 ag
В мире, Дания, Северный поток, Северный поток — 2, Nord Stream 2 AG
Оператору "Северного потока — 2" разрешили консервацию поврежденной ветки

Дания выдала оператору "Северного потока — 2" разрешение на консервацию ветки

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Власти Дании выдали оператору "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG разрешение на работы по консервации поврежденной ветки трубопровода, сообщается на сайте датского агентства по энергетике.
"Управление по энергетике сегодня выдало разрешение на консервацию поврежденного трубопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море", — говорится в релизе.
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Оператор газопровода планирует провести работы во втором или третьем квартале, они займут две-три недели, уточнили в агентстве.
Разрешение выдали с рядом условий. Так, работы должны проводиться с 1 апреля по 30 сентября, а Nord Stream 2 AG обязана не менее чем за шесть недель до их начала направить датскому агентству для одобрения сведения о компаниях и судах, которые будут заниматься консервацией. Кроме того, оператору предстоит ежегодно отчитываться о планах конкретных действий с трубопроводом, в том числе с отрезанными фрагментами трубы, которые, как предполагается, уложат на дно.
Ведомство подчеркнуло, что цель работ — минимизировать риск для окружающей среды, а именно предотвратить выдув газа из трубопровода и приток в него морской воды, насыщенной кислородом. В ходе консервации в обоих концах трубопровода установят специальные изолирующие пробки, перед началом работ деформированные части трубы отрежут.
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Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops-2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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