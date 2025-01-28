https://ria.ru/20250128/poshliny-1995814991.html

Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ

Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025

Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ

Номинированный на пост министра финансов США Скотт Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:44:00+03:00

2025-01-28T03:44:00+03:00

2025-01-28T03:44:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Номинированный на пост министра финансов США Скотт Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и постепенно повышаться, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим предложением. Ранее сенат США поддержал назначение Бессента на пост нового министра финансов страны. Как следует из онлайн-подсчета голосов, Бессент набирает уже более 60 из 100 голосов сенаторов, что обеспечивает ему необходимое большинство для утверждения. "Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и повышаться постепенно. По словам осведомленных источников, сбор в размере 2,5% будет повышаться на одинаковую величину каждый месяц, что даст бизнесу время приспособиться, а странам - возможность вести переговоры с администрацией президента США", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, сборы могут быть увеличены до 20%, что соответствует позиции президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, но постепенное введение будет более умеренным, чем немедленные действия, которых опасались некоторые страны. По данным двух собеседников издания, пока неясно, убедил ли Бессент принять свое предложение других ключевых заинтересованных лиц, в том числе номинированного Трампом на пост министра торговли США Говарда Лютника. Ранее Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% Канаде и Мексике, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов. Канадцам Трамп пообещал налоговые послабления в случае вступления в США 51-м штатом.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995478502.html

https://ria.ru/20250116/ssha-1993946837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, канада, мексика, дональд трамп, в мире