Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ
FT: Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Номинированный на пост министра финансов США Скотт Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и постепенно повышаться, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим предложением.
Ранее сенат США поддержал назначение Бессента на пост нового министра финансов страны. Как следует из онлайн-подсчета голосов, Бессент набирает уже более 60 из 100 голосов сенаторов, что обеспечивает ему необходимое большинство для утверждения.
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"Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и повышаться постепенно. По словам осведомленных источников, сбор в размере 2,5% будет повышаться на одинаковую величину каждый месяц, что даст бизнесу время приспособиться, а странам - возможность вести переговоры с администрацией президента США", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, сборы могут быть увеличены до 20%, что соответствует позиции президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, но постепенное введение будет более умеренным, чем немедленные действия, которых опасались некоторые страны.
По данным двух собеседников издания, пока неясно, убедил ли Бессент принять свое предложение других ключевых заинтересованных лиц, в том числе номинированного Трампом на пост министра торговли США Говарда Лютника.