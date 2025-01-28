Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/poshliny-1995814991.html
Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ
Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ
Номинированный на пост министра финансов США Скотт Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:44:00+03:00
2025-01-28T03:44:00+03:00
сша
канада
мексика
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_4d58c49dbf973d5a8416704a390a3a62.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Номинированный на пост министра финансов США Скотт Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и постепенно повышаться, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим предложением. Ранее сенат США поддержал назначение Бессента на пост нового министра финансов страны. Как следует из онлайн-подсчета голосов, Бессент набирает уже более 60 из 100 голосов сенаторов, что обеспечивает ему необходимое большинство для утверждения. "Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и повышаться постепенно. По словам осведомленных источников, сбор в размере 2,5% будет повышаться на одинаковую величину каждый месяц, что даст бизнесу время приспособиться, а странам - возможность вести переговоры с администрацией президента США", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, сборы могут быть увеличены до 20%, что соответствует позиции президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, но постепенное введение будет более умеренным, чем немедленные действия, которых опасались некоторые страны. По данным двух собеседников издания, пока неясно, убедил ли Бессент принять свое предложение других ключевых заинтересованных лиц, в том числе номинированного Трампом на пост министра торговли США Говарда Лютника. Ранее Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% Канаде и Мексике, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов. Канадцам Трамп пообещал налоговые послабления в случае вступления в США 51-м штатом.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995478502.html
https://ria.ru/20250116/ssha-1993946837.html
сша
канада
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, мексика, дональд трамп, в мире
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, В мире
Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ

FT: Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Номинированный на пост министра финансов США Скотт Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и постепенно повышаться, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим предложением.
Ранее сенат США поддержал назначение Бессента на пост нового министра финансов страны. Как следует из онлайн-подсчета голосов, Бессент набирает уже более 60 из 100 голосов сенаторов, что обеспечивает ему необходимое большинство для утверждения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа
25 января, 17:51
"Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и повышаться постепенно. По словам осведомленных источников, сбор в размере 2,5% будет повышаться на одинаковую величину каждый месяц, что даст бизнесу время приспособиться, а странам - возможность вести переговоры с администрацией президента США", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, сборы могут быть увеличены до 20%, что соответствует позиции президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, но постепенное введение будет более умеренным, чем немедленные действия, которых опасались некоторые страны.
По данным двух собеседников издания, пока неясно, убедил ли Бессент принять свое предложение других ключевых заинтересованных лиц, в том числе номинированного Трампом на пост министра торговли США Говарда Лютника.
Ранее Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% Канаде и Мексике, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов. Канадцам Трамп пообещал налоговые послабления в случае вступления в США 51-м штатом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ: кандидат Трампа на пост министра финансов предсказал "золотой век" США
16 января, 07:24
 
СШАКанадаМексикаДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала