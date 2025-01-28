https://ria.ru/20250128/polsha-1995948396.html

СМИ сообщили о четырех пострадавших при нападении с ножом в Польше

СМИ сообщили о четырех пострадавших при нападении с ножом в Польше - РИА Новости, 28.01.2025

СМИ сообщили о четырех пострадавших при нападении с ножом в Польше

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в польском Олькуше Малопольского воеводства, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:33:00+03:00

2025-01-28T16:33:00+03:00

2025-01-28T16:33:00+03:00

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ВАРШАВА, 28 янв - РИА Новости. Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в польском Олькуше Малопольского воеводства, сообщает радиостанция RMF FM. "Четыре человека получили ранения. Среди них три женщины. 23-летний нападавший задержан", - говорится в сообщении. Отмечается, что нападение произошло в торговом центре. Пострадавшим оказали помощь на месте. Полиция пока официально не комментирует произошедшее.

https://ria.ru/20250123/podrostok-1995213986.html

польша

малопольское воеводство

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в мире, польша, малопольское воеводство