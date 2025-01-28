Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о четырех пострадавших при нападении с ножом в Польше - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/polsha-1995948396.html
СМИ сообщили о четырех пострадавших при нападении с ножом в Польше
СМИ сообщили о четырех пострадавших при нападении с ножом в Польше - РИА Новости, 28.01.2025
СМИ сообщили о четырех пострадавших при нападении с ножом в Польше
Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в польском Олькуше Малопольского воеводства, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:33:00+03:00
2025-01-28T16:33:00+03:00
в мире
польша
малопольское воеводство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995947596_0:107:273:261_1920x0_80_0_0_57a5ea78c26a6d4f41d41404d6ec451c.jpg
ВАРШАВА, 28 янв - РИА Новости. Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в польском Олькуше Малопольского воеводства, сообщает радиостанция RMF FM. "Четыре человека получили ранения. Среди них три женщины. 23-летний нападавший задержан", - говорится в сообщении. Отмечается, что нападение произошло в торговом центре. Пострадавшим оказали помощь на месте. Полиция пока официально не комментирует произошедшее.
https://ria.ru/20250123/podrostok-1995213986.html
польша
малопольское воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995947596_0:82:273:287_1920x0_80_0_0_d4434254677df260911ca16aabbf4bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, малопольское воеводство
В мире, Польша, Малопольское воеводство
СМИ сообщили о четырех пострадавших при нападении с ножом в Польше

RMА: при нападении с ножом в ТЦ в польском Олькуше пострадали четыре человека

© СоцсетиСпасатели на месте нападения в польском Олькуше Малопольского воеводства в Польше
Спасатели на месте нападения в польском Олькуше Малопольского воеводства в Польше - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Соцсети
Спасатели на месте нападения в польском Олькуше Малопольского воеводства в Польше
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 28 янв - РИА Новости. Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в польском Олькуше Малопольского воеводства, сообщает радиостанция RMF FM.
"Четыре человека получили ранения. Среди них три женщины. 23-летний нападавший задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нападение произошло в торговом центре. Пострадавшим оказали помощь на месте.
Полиция пока официально не комментирует произошедшее.
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Подросток, напавший с ножом на детей в Саутпорте, получил пожизненный срок
23 января, 19:56
 
В миреПольшаМалопольское воеводство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала