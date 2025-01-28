Польская оппозиция потребовала отставки министра по делам равенства
Оппозиция Польши инициирует вотум недоверия министру по делам равенства Котуле
© Getty Images / SOPA Images/Marek Antoni IwaczukМинистр по делам равенства Катажина Котула
© Getty Images / SOPA Images/Marek Antoni Iwaczuk
Министр по делам равенства Катажина Котула. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польская оппозиция инициирует вынесение вотума недоверия министру по делам равенства Катажине Котуле за идею упрощения юридической смены пола.
Ранее Котула заявила, что есть "зеленый свет" и "политическое решение" относительно правительственного проекта закона, который облегчил бы изменение пола в документах. В настоящее время трансгендеры, желающие изменить свой пол в документах, должны подать в суд на родителей и опротестовать их решение.
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"Сегодня мы подадим заявление о вынесении вотума недоверия министру Котуле. Нет нашего согласия на введение законов, которые позволят калечить детей во имя левацкой идеологии", - написал на платформе Х председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак.
Он отметил, что министр, говоря о данном законопроекте, уточнила, что его не станут рассматривать до конца кампании по выборам президента, первый тур которых назначен на 18 мая.
В связи с этим Блащак потребовал от кандидата в президенты от правящей коалиции Рафала Тшасковского, известного своими либеральными взглядами, высказаться на данную тему. По словам главы фракции, оппозиция ожидает от Тшасковского четкого заявления о том, что он никогда не подпишет закон о так называемом гендерном согласовании.
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