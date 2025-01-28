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Польская оппозиция потребовала отставки министра по делам равенства

Польская оппозиция потребовала отставки министра по делам равенства - РИА Новости, 28.01.2025

Польская оппозиция потребовала отставки министра по делам равенства

Польская оппозиция инициирует вынесение вотума недоверия министру по делам равенства Катажине Котуле за идею упрощения юридической смены пола. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:46:00+03:00

2025-01-28T14:46:00+03:00

2025-01-28T15:02:00+03:00

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польская оппозиция инициирует вынесение вотума недоверия министру по делам равенства Катажине Котуле за идею упрощения юридической смены пола. Ранее Котула заявила, что есть "зеленый свет" и "политическое решение" относительно правительственного проекта закона, который облегчил бы изменение пола в документах. В настоящее время трансгендеры, желающие изменить свой пол в документах, должны подать в суд на родителей и опротестовать их решение. "Сегодня мы подадим заявление о вынесении вотума недоверия министру Котуле. Нет нашего согласия на введение законов, которые позволят калечить детей во имя левацкой идеологии", - написал на платформе Х председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак. Он отметил, что министр, говоря о данном законопроекте, уточнила, что его не станут рассматривать до конца кампании по выборам президента, первый тур которых назначен на 18 мая. В связи с этим Блащак потребовал от кандидата в президенты от правящей коалиции Рафала Тшасковского, известного своими либеральными взглядами, высказаться на данную тему. По словам главы фракции, оппозиция ожидает от Тшасковского четкого заявления о том, что он никогда не подпишет закон о так называемом гендерном согласовании.

https://ria.ru/20250125/fitso-1995469901.html

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в мире, мариуш блащак, рафал тшасковски, польша, политика