https://ria.ru/20250128/politsiya-1995937688.html

Депутат предложил тестировать полицейских на традиционные ценности

Депутат предложил тестировать полицейских на традиционные ценности - РИА Новости, 28.01.2025

Депутат предложил тестировать полицейских на традиционные ценности

Проверку на приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям среди сотрудников полиции можно будет проводить с помощью тестов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:37:00+03:00

2025-01-28T15:37:00+03:00

2025-01-28T15:37:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

партия "справедливая россия - за правду"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879449204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac38b79e1381be47d8fd517334afc6c.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Проверку на приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям среди сотрудников полиции можно будет проводить с помощью тестов, заявил РИА Новости первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Ранее депутаты Госдумы от фракции СРЗП во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Думу законопроект, которым предлагается обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей. "Всех полицейских при приеме на службу тестируют. Поэтому фактчекинг на ценности тоже можно проводить с помощью тестов. Нужен такой, чтобы позволял выявить личные убеждения и моральные ориентиры кандидатов на погоны", - сообщил он. По мнению Гусева, также хорошо было бы проверять уровень эмпатии и в целом способность следовать нормам российского общества. "Ещё один инструмент — собеседование. В крупных компаниях перед наймом на высокую должность четко следят, чтобы кандидат не только обладал навыками, но и соответствовал стандартам корпоративной культуры. Поэтому необходимо оценивать будущих стражей закона на приверженность к ценностям нашего государства", - добавил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250125/melikov-1995500100.html

https://ria.ru/20250101/itogi-1992165836.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей миронов, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), партия "справедливая россия - за правду"