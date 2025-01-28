https://ria.ru/20250128/politsiya-1995937688.html
Депутат предложил тестировать полицейских на традиционные ценности
Депутат предложил тестировать полицейских на традиционные ценности - РИА Новости, 28.01.2025
Депутат предложил тестировать полицейских на традиционные ценности
Проверку на приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям среди сотрудников полиции можно будет проводить с помощью тестов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:37:00+03:00
2025-01-28T15:37:00+03:00
2025-01-28T15:37:00+03:00
общество
сергей миронов
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Проверку на приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям среди сотрудников полиции можно будет проводить с помощью тестов, заявил РИА Новости первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Ранее депутаты Госдумы от фракции СРЗП во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Думу законопроект, которым предлагается обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей. "Всех полицейских при приеме на службу тестируют. Поэтому фактчекинг на ценности тоже можно проводить с помощью тестов. Нужен такой, чтобы позволял выявить личные убеждения и моральные ориентиры кандидатов на погоны", - сообщил он. По мнению Гусева, также хорошо было бы проверять уровень эмпатии и в целом способность следовать нормам российского общества. "Ещё один инструмент — собеседование. В крупных компаниях перед наймом на высокую должность четко следят, чтобы кандидат не только обладал навыками, но и соответствовал стандартам корпоративной культуры. Поэтому необходимо оценивать будущих стражей закона на приверженность к ценностям нашего государства", - добавил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250125/melikov-1995500100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), партия "справедливая россия - за правду"
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Партия "Справедливая Россия - за правду"
Депутат предложил тестировать полицейских на традиционные ценности
Депутат Гусев призвал проверять полицию на приверженность традиционным ценностям
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Проверку на приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям среди сотрудников полиции можно будет проводить с помощью тестов, заявил РИА Новости первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.
Ранее депутаты Госдумы от фракции СРЗП во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Думу законопроект, которым предлагается обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"Всех полицейских при приеме на службу тестируют. Поэтому фактчекинг на ценности тоже можно проводить с помощью тестов. Нужен такой, чтобы позволял выявить личные убеждения и моральные ориентиры кандидатов на погоны", - сообщил он.
По мнению Гусева, также хорошо было бы проверять уровень эмпатии и в целом способность следовать нормам российского общества.
"Ещё один инструмент — собеседование. В крупных компаниях перед наймом на высокую должность четко следят, чтобы кандидат не только обладал навыками, но и соответствовал стандартам корпоративной культуры. Поэтому необходимо оценивать будущих стражей закона на приверженность к ценностям нашего государства", - добавил депутат Госдумы.