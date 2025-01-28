Рейтинг@Mail.ru
Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/pogoda-1995824312.html
Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд
Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд - РИА Новости, 28.01.2025
Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд
Январь в Москве станет самым жарким в истории метеонаблюдений, при этом среднемесячная температура впервые станет положительной, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T07:44:00+03:00
2025-01-28T07:44:00+03:00
общество
россия
москва
африка
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248172_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9fc53c5fd741d99f1b90bc8fb0a0a5e7.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Январь в Москве станет самым жарким в истории метеонаблюдений, при этом среднемесячная температура впервые станет положительной, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В связи с тем, что нынешняя пятидневка будет рекордно теплой, это скажется и на среднемесячной температуре - нынешний январь будет самым теплым за весь период наблюдений. Здесь важен не рекорд сам по себе. Дело в том, что предыдущее рекордное значения принадлежало январю 2020 года, и среднемесячная температура составляла 0 градусов, а сейчас она будет положительной", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, это "совершенно необычный" факт. Ранее синоптик сообщил, что тропический воздух из Африки сейчас поступает в европейскую часть России, рекорды температуры, в том числе столетней давности, будут биться во многих городах до конца января.
https://ria.ru/20250128/klimat-1995819785.html
https://ria.ru/20250128/pogoda-1995814818.html
россия
москва
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6699e871ae160938f19cb3d0db7b3d88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, африка, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Африка, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд

Вильфанд: средняя температура в январе в Москве впервые станет положительной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Январь в Москве станет самым жарким в истории метеонаблюдений, при этом среднемесячная температура впервые станет положительной, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В связи с тем, что нынешняя пятидневка будет рекордно теплой, это скажется и на среднемесячной температуре - нынешний январь будет самым теплым за весь период наблюдений. Здесь важен не рекорд сам по себе. Дело в том, что предыдущее рекордное значения принадлежало январю 2020 года, и среднемесячная температура составляла 0 градусов, а сейчас она будет положительной", - сказал Вильфанд.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России
06:08
По словам синоптика, это "совершенно необычный" факт.
Ранее синоптик сообщил, что тропический воздух из Африки сейчас поступает в европейскую часть России, рекорды температуры, в том числе столетней давности, будут биться во многих городах до конца января.
Прохожие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Синоптик рассказала о погоде в Москве в феврале
03:40
 
ОбществоРоссияМоскваАфрикаРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала