https://ria.ru/20250128/pogoda-1995824312.html
Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд
Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд - РИА Новости, 28.01.2025
Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд
Январь в Москве станет самым жарким в истории метеонаблюдений, при этом среднемесячная температура впервые станет положительной, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T07:44:00+03:00
2025-01-28T07:44:00+03:00
2025-01-28T07:44:00+03:00
общество
россия
москва
африка
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248172_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9fc53c5fd741d99f1b90bc8fb0a0a5e7.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Январь в Москве станет самым жарким в истории метеонаблюдений, при этом среднемесячная температура впервые станет положительной, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В связи с тем, что нынешняя пятидневка будет рекордно теплой, это скажется и на среднемесячной температуре - нынешний январь будет самым теплым за весь период наблюдений. Здесь важен не рекорд сам по себе. Дело в том, что предыдущее рекордное значения принадлежало январю 2020 года, и среднемесячная температура составляла 0 градусов, а сейчас она будет положительной", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, это "совершенно необычный" факт. Ранее синоптик сообщил, что тропический воздух из Африки сейчас поступает в европейскую часть России, рекорды температуры, в том числе столетней давности, будут биться во многих городах до конца января.
https://ria.ru/20250128/klimat-1995819785.html
https://ria.ru/20250128/pogoda-1995814818.html
россия
москва
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6699e871ae160938f19cb3d0db7b3d88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, африка, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Африка, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд
Вильфанд: средняя температура в январе в Москве впервые станет положительной