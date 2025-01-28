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Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд

Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд - РИА Новости, 28.01.2025

Январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, заявил Вильфанд

Январь в Москве станет самым жарким в истории метеонаблюдений, при этом среднемесячная температура впервые станет положительной, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T07:44:00+03:00

2025-01-28T07:44:00+03:00

2025-01-28T07:44:00+03:00

общество

россия

москва

африка

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Январь в Москве станет самым жарким в истории метеонаблюдений, при этом среднемесячная температура впервые станет положительной, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В связи с тем, что нынешняя пятидневка будет рекордно теплой, это скажется и на среднемесячной температуре - нынешний январь будет самым теплым за весь период наблюдений. Здесь важен не рекорд сам по себе. Дело в том, что предыдущее рекордное значения принадлежало январю 2020 года, и среднемесячная температура составляла 0 градусов, а сейчас она будет положительной", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, это "совершенно необычный" факт. Ранее синоптик сообщил, что тропический воздух из Африки сейчас поступает в европейскую часть России, рекорды температуры, в том числе столетней давности, будут биться во многих городах до конца января.

https://ria.ru/20250128/klimat-1995819785.html

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россия

москва

африка

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Дарья Буймова

общество, россия, москва, африка, роман вильфанд, гидрометцентр