https://ria.ru/20250128/pogoda-1995814818.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в феврале

Синоптик рассказала о погоде в Москве в феврале - РИА Новости, 28.01.2025

Синоптик рассказала о погоде в Москве в феврале

Февраль в Москве будет теплее нормы на 2-2,5 градуса, снег будет выпадать, однако устойчивым снежный покров не будет, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:40:00+03:00

2025-01-28T03:40:00+03:00

2025-01-28T09:31:00+03:00

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Февраль в Москве будет теплее нормы на 2-2,5 градуса, снег будет выпадать, однако устойчивым снежный покров не будет, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Модели долгосрочных прогнозов месячных говорят, что февраль будет у нас с температурой выше климатической нормы. В принципе, февральская температура среднемесячная, она очень мало отличается от январской, потому что у нас по климату январь потеплел значительно по сравнению с предыдущим тридцатилетием. То есть, новые нормы на январь намного увеличились, а февраль практически остался: температура воздуха в феврале составляет минус 5,9 градуса. Предполагается, что температура среднемесячная, конечно, будет отрицательной, но с аномалией порядка 2-2,5 градуса. Это сегодняшнее видение", - рассказала Позднякова, отвечая на вопрос о погоде в Москве в феврале. Она добавила, что осадки ожидаются около нормы, которая составляет 44 миллиметра. "Снег, конечно, будет выпадать, и снежный покров будет появляться в течение февраля, но устойчивым его не назовешь. Он полежит, его будет мало, земля все-таки у нас довольно теплая, конец января с экстремальными температурами завершится, поэтому он будет выпадать, полежит какое-то время и будет таять. Так что такого устойчивого, значительного снежного покрова в феврале ждать не приходится", - уточнила Позднякова. Синоптик добавила, что переменчивость синоптических процессов сохранится в столице и в феврале. "У нас так и будет все-таки, что антициклоны не будут формировать погоду в феврале месяце, значит, будут циклоны. Это значит какие-то 2-3 дня, как сейчас, у нас устойчивая положительная аномалия, причем крупная аномалия, потом в тыл, может быть, будет заходить прохладный воздух, потом следующий циклон будет приносить следующую порцию тепла. Скорее всего, именно так будет развиваться", - пояснила Позднякова.

https://ria.ru/20250126/vesna-1995507135.html

https://ria.ru/20250128/pogoda-1995811869.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, татьяна позднякова