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В европейскую часть России поступает тропический воздух, заявил Вильфанд - РИА Новости, 28.01.2025
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02:31 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/pogoda-1995811869.html
В европейскую часть России поступает тропический воздух, заявил Вильфанд
В европейскую часть России поступает тропический воздух, заявил Вильфанд - РИА Новости, 28.01.2025
В европейскую часть России поступает тропический воздух, заявил Вильфанд
Тропический воздух из Африки поступает в европейскую часть России, рекорды температуры, в том числе столетней давности, будут биться во многих городах до... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T02:31:00+03:00
2025-01-28T02:31:00+03:00
общество
россия
москва
африка
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тропический воздух из Африки поступает в европейскую часть России, рекорды температуры, в том числе столетней давности, будут биться во многих городах до четверга, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Во многих городах и весях европейской России до четверга рекорды будут биться легко и непринужденно, потому что совершенно аномальный процесс. Воздушные массы перемещаются с юга: со Средиземного моря, с Африки, с субэкваториальных районов Атлантики… поэтому тропический воздух – это не преувеличение, это именно так сейчас. Это тепло поступает на большую территорию европейской части страны, поэтому будут рекорды и в Центральной России, и в Поволжье", - сказал Вильфанд. Синоптик сообщил, что 26 января рекорды температуры были побиты в Смоленске и Великом Новгороде, 27 января воздух в Москве прогрелся выше 5 градусов, был перекрыт рекорд, установленный в 1914 году. "Двадцать восьмого числа рекордное значение в Москве составляло 3,1 градуса, и эта температура была установлена в 1923 году. Рекорд, конечно, будет превзойден, потому что ночные температуры будут 1-3 градуса, а днем - 4–6", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, будут побиты рекорды в Москве для 29 и 30 января, температуры будут более чем на 10 градусов выше нормы.
https://ria.ru/20250127/sinoptik-1995804956.html
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общество, россия, москва, африка, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Африка, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В европейскую часть России поступает тропический воздух, заявил Вильфанд

Вильфанд: тепло будет бить рекорды в европейской части России до конца января

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тропический воздух из Африки поступает в европейскую часть России, рекорды температуры, в том числе столетней давности, будут биться во многих городах до четверга, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Во многих городах и весях европейской России до четверга рекорды будут биться легко и непринужденно, потому что совершенно аномальный процесс. Воздушные массы перемещаются с юга: со Средиземного моря, с Африки, с субэкваториальных районов Атлантики… поэтому тропический воздух – это не преувеличение, это именно так сейчас. Это тепло поступает на большую территорию европейской части страны, поэтому будут рекорды и в Центральной России, и в Поволжье", - сказал Вильфанд.
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Синоптик сообщил, что 26 января рекорды температуры были побиты в Смоленске и Великом Новгороде, 27 января воздух в Москве прогрелся выше 5 градусов, был перекрыт рекорд, установленный в 1914 году.
"Двадцать восьмого числа рекордное значение в Москве составляло 3,1 градуса, и эта температура была установлена в 1923 году. Рекорд, конечно, будет превзойден, потому что ночные температуры будут 1-3 градуса, а днем - 4–6", - сказал Вильфанд.
Также, по его словам, будут побиты рекорды в Москве для 29 и 30 января, температуры будут более чем на 10 градусов выше нормы.
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ОбществоРоссияМоскваАфрикаРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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