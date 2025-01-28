В европейскую часть России поступает тропический воздух, заявил Вильфанд
Вильфанд: тепло будет бить рекорды в европейской части России до конца января
Женщина под дождем в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тропический воздух из Африки поступает в европейскую часть России, рекорды температуры, в том числе столетней давности, будут биться во многих городах до четверга, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Во многих городах и весях европейской России до четверга рекорды будут биться легко и непринужденно, потому что совершенно аномальный процесс. Воздушные массы перемещаются с юга: со Средиземного моря, с Африки, с субэкваториальных районов Атлантики… поэтому тропический воздух – это не преувеличение, это именно так сейчас. Это тепло поступает на большую территорию европейской части страны, поэтому будут рекорды и в Центральной России, и в Поволжье", - сказал Вильфанд.
Синоптик сообщил, что 26 января рекорды температуры были побиты в Смоленске и Великом Новгороде, 27 января воздух в Москве прогрелся выше 5 градусов, был перекрыт рекорд, установленный в 1914 году.
"Двадцать восьмого числа рекордное значение в Москве составляло 3,1 градуса, и эта температура была установлена в 1923 году. Рекорд, конечно, будет превзойден, потому что ночные температуры будут 1-3 градуса, а днем - 4–6", - сказал Вильфанд.
Также, по его словам, будут побиты рекорды в Москве для 29 и 30 января, температуры будут более чем на 10 градусов выше нормы.
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