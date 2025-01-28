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В Иркутской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми - РИА Новости, 28.01.2025
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06:04 28.01.2025 (обновлено: 09:33 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/podzhog-1995819624.html
В Иркутской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми
В Иркутской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми - РИА Новости, 28.01.2025
В Иркутской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми
В поселке Балаганск Иркутской области мужчина поджег дом, где находились его бывшая жена и четверо детей, он задержан, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:04:00+03:00
2025-01-28T09:33:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. В поселке Балаганск Иркутской области мужчина поджег дом, где находились его бывшая жена и четверо детей, он задержан, сообщает СУСК РФ по региону. "В поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял канистру с бензином, облил пол в зале дома и поджег, после чего скрылся. В доме помимо женщины находились четверо ее несовершеннолетних детей, с которыми она смогла самостоятельно покинуть горящее помещение и вызвать экстренные службы. Все пятеро пострадавших были госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что 59-летний мужчина был установлен и задержан. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более малолетних лиц. По данным Иркутской областной прокуратуры, детям от 1,5 года до 7 лет, их матери 36 лет. Покинуть дом после возгорания они сразу не смогли, так как входная дверь была подперта с уличной стороны, им удалось спастись через окно. У пострадавших ожоги и легкое отравление угарным газом.
https://ria.ru/20241226/proisshestvie-1991345923.html
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происшествия, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми

В Приангарье мужчина поджег дом, где находились его бывшая жена и четверо детей

© Фото : Следком38/TelegramМужчина поджег дом с бывшей женой и детьми в поселке Балаганск Иркутской области
Мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми в поселке Балаганск Иркутской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Следком38/Telegram
Мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми в поселке Балаганск Иркутской области
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ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. В поселке Балаганск Иркутской области мужчина поджег дом, где находились его бывшая жена и четверо детей, он задержан, сообщает СУСК РФ по региону.
"В поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял канистру с бензином, облил пол в зале дома и поджег, после чего скрылся. В доме помимо женщины находились четверо ее несовершеннолетних детей, с которыми она смогла самостоятельно покинуть горящее помещение и вызвать экстренные службы. Все пятеро пострадавших были госпитализированы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 59-летний мужчина был установлен и задержан. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более малолетних лиц.
По данным Иркутской областной прокуратуры, детям от 1,5 года до 7 лет, их матери 36 лет. Покинуть дом после возгорания они сразу не смогли, так как входная дверь была подперта с уличной стороны, им удалось спастись через окно. У пострадавших ожоги и легкое отравление угарным газом.
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ПроисшествияИркутская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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