https://ria.ru/20250128/podzhog-1995819624.html

В Иркутской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми

В Иркутской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми - РИА Новости, 28.01.2025

В Иркутской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми

В поселке Балаганск Иркутской области мужчина поджег дом, где находились его бывшая жена и четверо детей, он задержан, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:04:00+03:00

2025-01-28T06:04:00+03:00

2025-01-28T09:33:00+03:00

происшествия

иркутская область

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следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. В поселке Балаганск Иркутской области мужчина поджег дом, где находились его бывшая жена и четверо детей, он задержан, сообщает СУСК РФ по региону. "В поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял канистру с бензином, облил пол в зале дома и поджег, после чего скрылся. В доме помимо женщины находились четверо ее несовершеннолетних детей, с которыми она смогла самостоятельно покинуть горящее помещение и вызвать экстренные службы. Все пятеро пострадавших были госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что 59-летний мужчина был установлен и задержан. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более малолетних лиц. По данным Иркутской областной прокуратуры, детям от 1,5 года до 7 лет, их матери 36 лет. Покинуть дом после возгорания они сразу не смогли, так как входная дверь была подперта с уличной стороны, им удалось спастись через окно. У пострадавших ожоги и легкое отравление угарным газом.

https://ria.ru/20241226/proisshestvie-1991345923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)