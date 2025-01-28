В Иркутской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми
В Приангарье мужчина поджег дом, где находились его бывшая жена и четверо детей
© Фото : Следком38/TelegramМужчина поджег дом с бывшей женой и детьми в поселке Балаганск Иркутской области
Мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми в поселке Балаганск Иркутской области
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ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. В поселке Балаганск Иркутской области мужчина поджег дом, где находились его бывшая жена и четверо детей, он задержан, сообщает СУСК РФ по региону.
"В поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял канистру с бензином, облил пол в зале дома и поджег, после чего скрылся. В доме помимо женщины находились четверо ее несовершеннолетних детей, с которыми она смогла самостоятельно покинуть горящее помещение и вызвать экстренные службы. Все пятеро пострадавших были госпитализированы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 59-летний мужчина был установлен и задержан. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более малолетних лиц.
По данным Иркутской областной прокуратуры, детям от 1,5 года до 7 лет, их матери 36 лет. Покинуть дом после возгорания они сразу не смогли, так как входная дверь была подперта с уличной стороны, им удалось спастись через окно. У пострадавших ожоги и легкое отравление угарным газом.
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