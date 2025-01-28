https://ria.ru/20250128/plennyj-1995840586.html

Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР

Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР - РИА Новости, 28.01.2025

Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР

Бойцы механизированной бригады ВСУ под Великой Новоселкой (ДНР) ни разу за время службы не видели военной техники в составе своих подразделений, сообщил РИА... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:07:00+03:00

2025-01-28T10:07:00+03:00

2025-01-28T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Бойцы механизированной бригады ВСУ под Великой Новоселкой (ДНР) ни разу за время службы не видели военной техники в составе своих подразделений, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий бригады Сергей Савченко. "По идее должна была быть, но там, где я был, техники не было. Переправы были разрушены. Она бы даже не смогла заехать, наверное", - сказал Савченко. По его словам, за месяц, который он воевал на направлении Великой Новоселки, в своем батальоне он видел только легковые автомобили. Как сообщило Минобороны России в воскресенье, подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР.

https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)