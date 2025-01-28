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Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР
Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР - РИА Новости, 28.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР
Бойцы механизированной бригады ВСУ под Великой Новоселкой (ДНР) ни разу за время службы не видели военной техники в составе своих подразделений, сообщил РИА... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:07:00+03:00
2025-01-28T10:07:00+03:00
2025-01-28T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Бойцы механизированной бригады ВСУ под Великой Новоселкой (ДНР) ни разу за время службы не видели военной техники в составе своих подразделений, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий бригады Сергей Савченко. "По идее должна была быть, но там, где я был, техники не было. Переправы были разрушены. Она бы даже не смогла заехать, наверное", - сказал Савченко. По его словам, за месяц, который он воевал на направлении Великой Новоселки, в своем батальоне он видел только легковые автомобили. Как сообщило Минобороны России в воскресенье, подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР.
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР
Пленный Савченко: ВСУ под Великой Новоселкой ни разу не видели военной техники