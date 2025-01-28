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Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/plennyj-1995840586.html
Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР
Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР - РИА Новости, 28.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР
Бойцы механизированной бригады ВСУ под Великой Новоселкой (ДНР) ни разу за время службы не видели военной техники в составе своих подразделений, сообщил РИА... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:07:00+03:00
2025-01-28T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Бойцы механизированной бригады ВСУ под Великой Новоселкой (ДНР) ни разу за время службы не видели военной техники в составе своих подразделений, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий бригады Сергей Савченко. "По идее должна была быть, но там, где я был, техники не было. Переправы были разрушены. Она бы даже не смогла заехать, наверное", - сказал Савченко. По его словам, за месяц, который он воевал на направлении Великой Новоселки, в своем батальоне он видел только легковые автомобили. Как сообщило Минобороны России в воскресенье, подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как ВСУ воевали без техники в ДНР

Пленный Савченко: ВСУ под Великой Новоселкой ни разу не видели военной техники

© AP Photo / LIBKOSВоеннослужащий Украины
Военнослужащий Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Военнослужащий Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Бойцы механизированной бригады ВСУ под Великой Новоселкой (ДНР) ни разу за время службы не видели военной техники в составе своих подразделений, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий бригады Сергей Савченко.
"По идее должна была быть, но там, где я был, техники не было. Переправы были разрушены. Она бы даже не смогла заехать, наверное", - сказал Савченко.
По его словам, за месяц, который он воевал на направлении Великой Новоселки, в своем батальоне он видел только легковые автомобили.
Как сообщило Минобороны России в воскресенье, подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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