Украинский пленный рассказал о подделке бюллетеней в пользу Зеленского
Пленный ВСУ: на выборах в 2019 году подделывались бюллетени в пользу Зеленского
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ на опубликованном Минобороны России видео рассказал, что на украинских президентских выборах в 2019 году подделывались бюллетени в пользу Владимира Зеленского.
Военнослужащий ВСУ Алексей Бабенко из Черкасской области, как и другие украинские боевики, был направлен своим командованием в приграничный район Курской области, где был взят в плен российскими военными. Бабенко рассказал, что в 2019 году, когда проходили выборы президента Украины, он являлся главой избирательной комиссии Черкасской области и ему попадались фальсифицированные бюллетени.
"На парламентских выборах <...> и следующие это были президентские, когда Зеленского выбирали. Да, попадались подделанные бюллетени с подписями. За Зеленского, почему и вышел он в финал. Владимир Александрович, спасибо вам за такое будущее: за то, что семьи распались, люди погибают, гибнут", — сказал пленный.
Бабенко сообщил о больших потерях в подразделениях ВСУ.
"Я видел, как погибают парни, с которыми я разговариваю, а через два часа они мертвые. У нас даже в городе кладбище, на котором хоронили. Начинали хоронить в городе. Сейчас уже открыли вторую часть, как бы уже на другом кладбище. Хоронить как бы негде погибших", — добавил пленный военнослужащий ВСУ.
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Кроме того, Бабенко пожаловался на нехватку людей в украинских войсках, из-за чего его перевели из подразделения, охранявшего имущество, в боевую часть.
"Я охранял ЗИЛ. Он был загружен ротным боекомплектом в село Гончаровка. Я возле него в посадке остался. До ноября месяца охранял его. А потом сказали: не хватает людей, пойдешь на замену — на позицию, на дежурство. И вот так в конце декабря нас никто не менял. Сидели в лесу, ждали, когда нас поменяют", — рассказал пленный.