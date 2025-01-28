https://ria.ru/20250128/peskov-1995873194.html

Россия заинтересована в поставках газа в Европу, заявил Песков

Россия заинтересована в поставках газа в Европу, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2025

Россия заинтересована в поставках газа в Европу, заявил Песков

Поставки российского газа в Европу - коммерция, Россия заинтересована в их продолжении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:35:00+03:00

2025-01-28T12:35:00+03:00

2025-01-28T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Поставки российского газа в Европу - коммерция, Россия заинтересована в их продолжении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции... Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары, тем более они не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейским покупателям", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что РФ знает, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления санкций против России. "Эти условия имели отношение к позиции киевского режима. По все видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заявления, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", - подчеркнул Песков.Главы МИД стран Евросоюза накануне согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода. Будапешт дал свое согласие, получив от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, включая обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из России идет в страны ЕС, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Также, добавил он, Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита газа из России в Европу.Транзит российского газа по этому маршруту прервался в самом начале текущего года в связи с истечением контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Этому предшествовали многократные заявления украинских властей, что контракт продлевать не планируется. А в декабре Владимир Зеленский и вовсе отверг возможность продолжения транзита российского газа через Украину даже в случае, если он уже будет принадлежать третьей стране. После этого президент России Владимир Путин указал, что Украина наказывает Европу, прерывая поставки российского газа.

https://ria.ru/20250127/polsha-1995737416.html

https://ria.ru/20250127/gas-1995794890.html

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экономика, россия, венгрия, европа, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, петер сийярто, газпром, владимир зеленский