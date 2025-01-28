Россия заинтересована в поставках газа в Европу, заявил Песков
Песков: Россия заинтересована в продолжении поставок российского газа в Европу
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Поставки российского газа в Европу - коммерция, Россия заинтересована в их продолжении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции... Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары, тем более они не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейским покупателям", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что РФ знает, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления санкций против России.
"Эти условия имели отношение к позиции киевского режима. По все видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заявления, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", - подчеркнул Песков.
Главы МИД стран Евросоюза накануне согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода. Будапешт дал свое согласие, получив от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, включая обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из России идет в страны ЕС, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Также, добавил он, Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита газа из России в Европу.
Транзит российского газа по этому маршруту прервался в самом начале текущего года в связи с истечением контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Этому предшествовали многократные заявления украинских властей, что контракт продлевать не планируется. А в декабре Владимир Зеленский и вовсе отверг возможность продолжения транзита российского газа через Украину даже в случае, если он уже будет принадлежать третьей стране. После этого президент России Владимир Путин указал, что Украина наказывает Европу, прерывая поставки российского газа.