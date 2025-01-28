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Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина
Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина - РИА Новости, 28.01.2025
Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина
Специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:23:00+03:00
2025-01-28T12:23:00+03:00
2025-01-28T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова журналиста Такера Карлсона по поводу намерения администрации бывшего президента США Джо Байдена "убить" Путина."Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства", - сказал Песков журналистам.Ранее американский журналист Такер Карлсон, не приводя подробностей, заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского президента Владимира Путина.
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Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина
Песков о сообщении про покушение на Путина: спецслужбы обеспечивают безопасность