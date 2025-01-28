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Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина - РИА Новости, 28.01.2025
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12:23 28.01.2025 (обновлено: 13:19 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/peskov-1995869320.html
Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина
Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина - РИА Новости, 28.01.2025
Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина
Специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:23:00+03:00
2025-01-28T13:19:00+03:00
россия
в мире
такер карлсон
владимир путин
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова журналиста Такера Карлсона по поводу намерения администрации бывшего президента США Джо Байдена "убить" Путина."Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства", - сказал Песков журналистам.Ранее американский журналист Такер Карлсон, не приводя подробностей, заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского президента Владимира Путина.
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россия, в мире, такер карлсон, владимир путин, сша, дмитрий песков
Россия, В мире, Такер Карлсон, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина

Песков о сообщении про покушение на Путина: спецслужбы обеспечивают безопасность

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова журналиста Такера Карлсона по поводу намерения администрации бывшего президента США Джо Байдена "убить" Путина.
"Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства", - сказал Песков журналистам.
Ранее американский журналист Такер Карлсон, не приводя подробностей, заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского президента Владимира Путина.
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Вчера, 22:51
 
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