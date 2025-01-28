https://ria.ru/20250128/patrushev-1995965958.html

Патрушев предупредил об ухудшении экологии Мирового океана

Патрушев предупредил об ухудшении экологии Мирового океана - РИА Новости, 28.01.2025

Патрушев предупредил об ухудшении экологии Мирового океана

Резкое сокращение с подачи Запада сотрудничества зарубежных ученых с российскими коллегами может ухудшить природное разнообразие Мирового океана, заявил... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:31:00+03:00

2025-01-28T17:31:00+03:00

2025-01-28T17:31:00+03:00

россия

арктика

николай патрушев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Резкое сокращение с подачи Запада сотрудничества зарубежных ученых с российскими коллегами может ухудшить природное разнообразие Мирового океана, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Перспективным направлением также являются научные исследования в Арктике. Нужны точные результаты климатического и экологического мониторинга арктических морей. При этом надо понимать, что у климата нет границ", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Резкое сокращение по инициативе Запада взаимодействия зарубежных ученых с нашей страной в вопросах изучения Арктики может негативно повлиять на сохранение природного разнообразия Мирового океана и развитие мировой науки. Забота о будущем планеты должна объединять усилия государств и укреплять научно-техническое взаимодействие", - добавил он.

https://ria.ru/20250128/patrushev-1995963404.html

россия

арктика

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россия, арктика, николай патрушев