https://ria.ru/20250128/patrushev-1995965958.html
Патрушев предупредил об ухудшении экологии Мирового океана
Патрушев предупредил об ухудшении экологии Мирового океана - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев предупредил об ухудшении экологии Мирового океана
Резкое сокращение с подачи Запада сотрудничества зарубежных ученых с российскими коллегами может ухудшить природное разнообразие Мирового океана, заявил... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:31:00+03:00
2025-01-28T17:31:00+03:00
2025-01-28T17:31:00+03:00
россия
арктика
николай патрушев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Резкое сокращение с подачи Запада сотрудничества зарубежных ученых с российскими коллегами может ухудшить природное разнообразие Мирового океана, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Перспективным направлением также являются научные исследования в Арктике. Нужны точные результаты климатического и экологического мониторинга арктических морей. При этом надо понимать, что у климата нет границ", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Резкое сокращение по инициативе Запада взаимодействия зарубежных ученых с нашей страной в вопросах изучения Арктики может негативно повлиять на сохранение природного разнообразия Мирового океана и развитие мировой науки. Забота о будущем планеты должна объединять усилия государств и укреплять научно-техническое взаимодействие", - добавил он.
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995963404.html
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россия, арктика, николай патрушев
Россия, Арктика, Николай Патрушев
Патрушев предупредил об ухудшении экологии Мирового океана
Патрушев: сокращение контактов Запада с российскими учеными имеет последствия