https://ria.ru/20250128/patrushev-1995961889.html

В России сформируют план строительства судов ледового класса для Севморпути

В России сформируют план строительства судов ледового класса для Севморпути - РИА Новости, 28.01.2025

В России сформируют план строительства судов ледового класса для Севморпути

В России сейчас формируется план строительства судов ледового класса для Северного морского пути, рассчитанный на ближайшую и долгосрочную перспективу, заявил... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:17:00+03:00

2025-01-28T17:17:00+03:00

2025-01-28T17:18:00+03:00

россия

арктика

николай патрушев

северный морской путь

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России сейчас формируется план строительства судов ледового класса для Северного морского пути, рассчитанный на ближайшую и долгосрочную перспективу, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете". "В настоящее время формируется план строительства судов ледового класса на ближайшую и долгосрочную перспективу. При этом важно проработать дополнительные экономические механизмы пополнения и обновления работающего в условиях Арктики российского флота именно силами отечественной судостроительной промышленности. Речь идет о торговом, рыбопромысловом, научно-исследовательском флоте. Также важно уделить внимание разработке подледных газовозов", - сказал Патрушев.Дальнейшее развитие России, повышение ее роли в мировой экономике напрямую зависит от освоения Арктики, подчеркнул он."В этой связи одним из приоритетных логистических проектов современной России становится Северный морской путь. С учетом бурно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона разворот внешней торговли России на Восток является очевидным, а увеличение объемов перевозок грузов между Россией и АТР невозможно без логистических маршрутов, использующих северные пути", - пояснил Патрушев.По его словам, для бесперебойного функционирования Севморпути поставлены задачи по развитию портовой инфраструктуры, обеспечению безопасности судоходства, активному использованию внутренних водных путей для доставки грузов из регионов России и соседних стран к северным портам. "Кроме того, важно создать эффективную долгосрочную финансово-экономическую модель использования Северного морского пути", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20241225/arktika-1991279722.html

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россия, арктика, николай патрушев, северный морской путь