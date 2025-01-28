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В России сформируют план строительства судов ледового класса для Севморпути - РИА Новости, 28.01.2025
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17:17 28.01.2025 (обновлено: 17:18 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995961889.html
В России сформируют план строительства судов ледового класса для Севморпути
В России сформируют план строительства судов ледового класса для Севморпути - РИА Новости, 28.01.2025
В России сформируют план строительства судов ледового класса для Севморпути
В России сейчас формируется план строительства судов ледового класса для Северного морского пути, рассчитанный на ближайшую и долгосрочную перспективу, заявил... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:17:00+03:00
2025-01-28T17:18:00+03:00
россия
арктика
николай патрушев
северный морской путь
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России сейчас формируется план строительства судов ледового класса для Северного морского пути, рассчитанный на ближайшую и долгосрочную перспективу, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете". "В настоящее время формируется план строительства судов ледового класса на ближайшую и долгосрочную перспективу. При этом важно проработать дополнительные экономические механизмы пополнения и обновления работающего в условиях Арктики российского флота именно силами отечественной судостроительной промышленности. Речь идет о торговом, рыбопромысловом, научно-исследовательском флоте. Также важно уделить внимание разработке подледных газовозов", - сказал Патрушев.Дальнейшее развитие России, повышение ее роли в мировой экономике напрямую зависит от освоения Арктики, подчеркнул он."В этой связи одним из приоритетных логистических проектов современной России становится Северный морской путь. С учетом бурно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона разворот внешней торговли России на Восток является очевидным, а увеличение объемов перевозок грузов между Россией и АТР невозможно без логистических маршрутов, использующих северные пути", - пояснил Патрушев.По его словам, для бесперебойного функционирования Севморпути поставлены задачи по развитию портовой инфраструктуры, обеспечению безопасности судоходства, активному использованию внутренних водных путей для доставки грузов из регионов России и соседних стран к северным портам. "Кроме того, важно создать эффективную долгосрочную финансово-экономическую модель использования Северного морского пути", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20241225/arktika-1991279722.html
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россия, арктика, николай патрушев, северный морской путь
Россия, Арктика, Николай Патрушев, Северный морской путь
В России сформируют план строительства судов ледового класса для Севморпути

Патрушев: в РФ формируют план строительства судов ледового класса для Севморпути

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрктический порт на трассе Северного морского пути Дудинка
Арктический порт на трассе Северного морского пути Дудинка - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Арктический порт на трассе Северного морского пути Дудинка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России сейчас формируется план строительства судов ледового класса для Северного морского пути, рассчитанный на ближайшую и долгосрочную перспективу, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
"В настоящее время формируется план строительства судов ледового класса на ближайшую и долгосрочную перспективу. При этом важно проработать дополнительные экономические механизмы пополнения и обновления работающего в условиях Арктики российского флота именно силами отечественной судостроительной промышленности. Речь идет о торговом, рыбопромысловом, научно-исследовательском флоте. Также важно уделить внимание разработке подледных газовозов", - сказал Патрушев.
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Дальнейшее развитие России, повышение ее роли в мировой экономике напрямую зависит от освоения Арктики, подчеркнул он.
"В этой связи одним из приоритетных логистических проектов современной России становится Северный морской путь. С учетом бурно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона разворот внешней торговли России на Восток является очевидным, а увеличение объемов перевозок грузов между Россией и АТР невозможно без логистических маршрутов, использующих северные пути", - пояснил Патрушев.
По его словам, для бесперебойного функционирования Севморпути поставлены задачи по развитию портовой инфраструктуры, обеспечению безопасности судоходства, активному использованию внутренних водных путей для доставки грузов из регионов России и соседних стран к северным портам. "Кроме того, важно создать эффективную долгосрочную финансово-экономическую модель использования Северного морского пути", - отметил Патрушев.
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РоссияАрктикаНиколай ПатрушевСеверный морской путь
 
 
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