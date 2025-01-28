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Проект стратегии развития ВМФ дорабатывают, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.01.2025
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17:13 28.01.2025 (обновлено: 17:14 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995961274.html
Проект стратегии развития ВМФ дорабатывают, заявил Патрушев
Проект стратегии развития ВМФ дорабатывают, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.01.2025
Проект стратегии развития ВМФ дорабатывают, заявил Патрушев
Проект стратегии развития отечественного Военно-морского флота сейчас дорабатывают, в нем укажут меры по выпуску конкурентоспособной продукции на российской... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:13:00+03:00
2025-01-28T17:14:00+03:00
россия
николай патрушев
безопасность
вмф рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Проект стратегии развития отечественного Военно-морского флота сейчас дорабатывают, в нем укажут меры по выпуску конкурентоспособной продукции на российской научно-промышленной базе, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете". "Решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются сегодня флот и судостроительная отрасль, будет отражено в дорабатываемом в настоящее время проекте стратегии развития ВМФ России", - сказал Патрушев. "В документе будут предусмотрены меры, направленные на строительство новых кораблей, обеспечение серийности их изготовления, разработку и организацию производства конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе. Считаем необходимым, чтобы предприятия избавились даже от малейшей зависимости от поставок иностранного комплектующего оборудования. Среди прочего должны будут решены задачи регулирования ценообразования в кораблестроении", - добавил он.
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россия, николай патрушев, безопасность, вмф рф
Россия, Николай Патрушев, Безопасность, ВМФ РФ
Проект стратегии развития ВМФ дорабатывают, заявил Патрушев

Патрушев: в проекте стратегии развития ВМФ укажут меры по постройке кораблей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Проект стратегии развития отечественного Военно-морского флота сейчас дорабатывают, в нем укажут меры по выпуску конкурентоспособной продукции на российской научно-промышленной базе, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
"Решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются сегодня флот и судостроительная отрасль, будет отражено в дорабатываемом в настоящее время проекте стратегии развития ВМФ России", - сказал Патрушев.
"В документе будут предусмотрены меры, направленные на строительство новых кораблей, обеспечение серийности их изготовления, разработку и организацию производства конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе. Считаем необходимым, чтобы предприятия избавились даже от малейшей зависимости от поставок иностранного комплектующего оборудования. Среди прочего должны будут решены задачи регулирования ценообразования в кораблестроении", - добавил он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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