https://ria.ru/20250128/patrushev-1995961274.html

Проект стратегии развития ВМФ дорабатывают, заявил Патрушев

Проект стратегии развития ВМФ дорабатывают, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.01.2025

Проект стратегии развития ВМФ дорабатывают, заявил Патрушев

Проект стратегии развития отечественного Военно-морского флота сейчас дорабатывают, в нем укажут меры по выпуску конкурентоспособной продукции на российской... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:13:00+03:00

2025-01-28T17:13:00+03:00

2025-01-28T17:14:00+03:00

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Проект стратегии развития отечественного Военно-морского флота сейчас дорабатывают, в нем укажут меры по выпуску конкурентоспособной продукции на российской научно-промышленной базе, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете". "Решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются сегодня флот и судостроительная отрасль, будет отражено в дорабатываемом в настоящее время проекте стратегии развития ВМФ России", - сказал Патрушев. "В документе будут предусмотрены меры, направленные на строительство новых кораблей, обеспечение серийности их изготовления, разработку и организацию производства конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе. Считаем необходимым, чтобы предприятия избавились даже от малейшей зависимости от поставок иностранного комплектующего оборудования. Среди прочего должны будут решены задачи регулирования ценообразования в кораблестроении", - добавил он.

https://ria.ru/20250128/rossija-1995959218.html

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россия, николай патрушев, безопасность, вмф рф