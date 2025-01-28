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Патрушев прокомментировал планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике - РИА Новости, 28.01.2025
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17:13 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995961126.html
Патрушев прокомментировал планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике
Патрушев прокомментировал планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев прокомментировал планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике
Состояние Военно-Морского Флота РФ позволяет защищать российские морские границы и суда от военных угроз, заявил помощник президента России, председатель... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:13:00+03:00
2025-01-28T17:13:00+03:00
россия
николай патрушев
владимир путин
нато
каспийская флотилия
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Состояние Военно-Морского Флота РФ позволяет защищать российские морские границы и суда от военных угроз, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, комментируя планы НАТО усилить военное присутствие альянса на Балтике. "Прежде всего следует отметить, что состояние Военно-морского флота России позволяет защищать морские границы нашей страны, обеспечивать безопасность российских судов от военных угроз", - подчеркнул Патрушев в интервью "Российской газете". "В рамках работы Морской коллегии я посетил Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский и Северный флоты, а также Каспийскую флотилию и могу отметить высокую боеспособность военного флота, профессионализм офицеров и матросов", - добавил он. По словам Патрушева, значительно преображается российское кораблестроение, президент РФ Владимир Путин уделяет этой отрасли отдельное внимание. "В ушедшем 2024 году российский Военно-морской флот продолжил активно обновляться. В его состав вошли более трех десятков кораблей различных классов", - сказал Патрушев.
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россия, николай патрушев, владимир путин, нато, каспийская флотилия, в мире
Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, НАТО, Каспийская флотилия, В мире
Патрушев прокомментировал планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике

Патрушев: состояние ВМФ позволяет защищать морские границы от военных угроз

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Состояние Военно-Морского Флота РФ позволяет защищать российские морские границы и суда от военных угроз, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, комментируя планы НАТО усилить военное присутствие альянса на Балтике.
«
"Прежде всего следует отметить, что состояние Военно-морского флота России позволяет защищать морские границы нашей страны, обеспечивать безопасность российских судов от военных угроз", - подчеркнул Патрушев в интервью "Российской газете". "В рамках работы Морской коллегии я посетил Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский и Северный флоты, а также Каспийскую флотилию и могу отметить высокую боеспособность военного флота, профессионализм офицеров и матросов", - добавил он.
По словам Патрушева, значительно преображается российское кораблестроение, президент РФ Владимир Путин уделяет этой отрасли отдельное внимание. "В ушедшем 2024 году российский Военно-морской флот продолжил активно обновляться. В его состав вошли более трех десятков кораблей различных классов", - сказал Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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РоссияНиколай ПатрушевВладимир ПутинНАТОКаспийская флотилияВ мире
 
 
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