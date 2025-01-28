https://ria.ru/20250128/patrushev-1995961126.html

Патрушев прокомментировал планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике

Патрушев прокомментировал планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике - РИА Новости, 28.01.2025

Патрушев прокомментировал планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике

Состояние Военно-Морского Флота РФ позволяет защищать российские морские границы и суда от военных угроз, заявил помощник президента России, председатель... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:13:00+03:00

2025-01-28T17:13:00+03:00

2025-01-28T17:13:00+03:00

россия

николай патрушев

владимир путин

нато

каспийская флотилия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Состояние Военно-Морского Флота РФ позволяет защищать российские морские границы и суда от военных угроз, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, комментируя планы НАТО усилить военное присутствие альянса на Балтике. "Прежде всего следует отметить, что состояние Военно-морского флота России позволяет защищать морские границы нашей страны, обеспечивать безопасность российских судов от военных угроз", - подчеркнул Патрушев в интервью "Российской газете". "В рамках работы Морской коллегии я посетил Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский и Северный флоты, а также Каспийскую флотилию и могу отметить высокую боеспособность военного флота, профессионализм офицеров и матросов", - добавил он. По словам Патрушева, значительно преображается российское кораблестроение, президент РФ Владимир Путин уделяет этой отрасли отдельное внимание. "В ушедшем 2024 году российский Военно-морской флот продолжил активно обновляться. В его состав вошли более трех десятков кораблей различных классов", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250128/zapad-1995960297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, николай патрушев, владимир путин, нато, каспийская флотилия, в мире