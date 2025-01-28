Рейтинг@Mail.ru
Патрушев: Запад обвинил Россию в ЧП в Балтике для усиления присутствия - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 28.01.2025 (обновлено: 17:32 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995959936.html
Патрушев: Запад обвинил Россию в ЧП в Балтике для усиления присутствия
Патрушев: Запад обвинил Россию в ЧП в Балтике для усиления присутствия - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев: Запад обвинил Россию в ЧП в Балтике для усиления присутствия
Запад без разбирательств обвинил Россию в обрыве подводных кабелей, чтобы усилить свое военное присутствие на Балтике, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:08:00+03:00
2025-01-28T17:32:00+03:00
в мире
балтийское море
россия
финляндия
латвия
нато
технологии
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад без разбирательств обвинил Россию в обрыве подводных кабелей, чтобы усилить свое военное присутствие на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Патрушев в интервью "Российской газете". "Вы знаете, что в январе произошло еще несколько случаев обрыва подводных кабелей, в которых без разбирательств Запад обвинил нашу страну, используя их в качестве повода для усиления военного присутствия в Балтийском море", - сказал Патрушев. Ранее латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия. ВМС Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения кабеля и связались с НАТО. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
https://ria.ru/20250127/ritter-1995733000.html
https://ria.ru/20241228/tramp-1991771652.html
балтийское море
россия
финляндия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балтийское море, россия, финляндия, латвия, нато, технологии, запад
В мире, Балтийское море, Россия, Финляндия, Латвия, НАТО, Технологии, Запад
Патрушев: Запад обвинил Россию в ЧП в Балтике для усиления присутствия

Патрушев: РФ обвинили в обрыве кабелей для усиления присутствия в Балтике

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад без разбирательств обвинил Россию в обрыве подводных кабелей, чтобы усилить свое военное присутствие на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Патрушев в интервью "Российской газете".
"Вы знаете, что в январе произошло еще несколько случаев обрыва подводных кабелей, в которых без разбирательств Запад обвинил нашу страну, используя их в качестве повода для усиления военного присутствия в Балтийском море", - сказал Патрушев.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Слова Каллас о России вызвали недоумение в США
27 января, 16:13
Ранее латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия. ВМС Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения кабеля и связались с НАТО.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Россия спровоцировала войну за проливы и каналы
28 декабря 2024, 08:00
 
В миреБалтийское мореРоссияФинляндияЛатвияНАТОТехнологииЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала