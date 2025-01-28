https://ria.ru/20250128/patrushev-1995959936.html

Патрушев: Запад обвинил Россию в ЧП в Балтике для усиления присутствия

Патрушев: Запад обвинил Россию в ЧП в Балтике для усиления присутствия - РИА Новости, 28.01.2025

Патрушев: Запад обвинил Россию в ЧП в Балтике для усиления присутствия

Запад без разбирательств обвинил Россию в обрыве подводных кабелей, чтобы усилить свое военное присутствие на Балтике, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:08:00+03:00

2025-01-28T17:08:00+03:00

2025-01-28T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад без разбирательств обвинил Россию в обрыве подводных кабелей, чтобы усилить свое военное присутствие на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Патрушев в интервью "Российской газете". "Вы знаете, что в январе произошло еще несколько случаев обрыва подводных кабелей, в которых без разбирательств Запад обвинил нашу страну, используя их в качестве повода для усиления военного присутствия в Балтийском море", - сказал Патрушев. Ранее латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия. ВМС Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения кабеля и связались с НАТО. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250127/ritter-1995733000.html

https://ria.ru/20241228/tramp-1991771652.html

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в мире, балтийское море, россия, финляндия, латвия, нато, технологии, запад