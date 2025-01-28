Патрушев: Запад обвинил Россию в ЧП в Балтике для усиления присутствия
Патрушев: РФ обвинили в обрыве кабелей для усиления присутствия в Балтике
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад без разбирательств обвинил Россию в обрыве подводных кабелей, чтобы усилить свое военное присутствие на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Патрушев в интервью "Российской газете".
"Вы знаете, что в январе произошло еще несколько случаев обрыва подводных кабелей, в которых без разбирательств Запад обвинил нашу страну, используя их в качестве повода для усиления военного присутствия в Балтийском море", - сказал Патрушев.
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Ранее латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, из-за внешнего воздействия. ВМС Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения кабеля и связались с НАТО.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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