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Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России - РИА Новости, 28.01.2025
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18:14 28.01.2025 (обновлено: 18:32 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995978359.html
Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России
Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России - РИА Новости, 28.01.2025
Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу запрета сатанизма как экстремистского движения. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:14:00+03:00
2025-01-28T18:32:00+03:00
россия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
общество
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу запрета сатанизма как экстремистского движения. "Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения. Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в нашей стране обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют группы в сообществах и социальных сетях. Задумаемся: в зоне проведения специальной военной операции на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, явно попираемые сатанистами!" – заявил он на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве. Он также назвал "идеологической диверсией" распространение оккультизма. Генеральная прокуратура России ранее признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ.
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россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, общество
Россия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия, Общество
Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России

Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма как экстремистского движения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу запрета сатанизма как экстремистского движения.
«
"Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения. Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в нашей стране обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют группы в сообществах и социальных сетях. Задумаемся: в зоне проведения специальной военной операции на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, явно попираемые сатанистами!" – заявил он на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.
Он также назвал "идеологической диверсией" распространение оккультизма.
Генеральная прокуратура России ранее признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным
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РоссияМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РелигияОбщество
 
 
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