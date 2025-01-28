https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995978359.html

Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России

Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России - РИА Новости, 28.01.2025

Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу запрета сатанизма как экстремистского движения. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:14:00+03:00

2025-01-28T18:14:00+03:00

2025-01-28T18:32:00+03:00

россия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

общество

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу запрета сатанизма как экстремистского движения. "Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения. Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в нашей стране обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют группы в сообществах и социальных сетях. Задумаемся: в зоне проведения специальной военной операции на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, явно попираемые сатанистами!" – заявил он на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве. Он также назвал "идеологической диверсией" распространение оккультизма. Генеральная прокуратура России ранее признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20250107/kirill-1992735516.html

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россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, общество