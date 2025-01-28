Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России
Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма как экстремистского движения
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу запрета сатанизма как экстремистского движения.
«
"Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения. Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в нашей стране обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют группы в сообществах и социальных сетях. Задумаемся: в зоне проведения специальной военной операции на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, явно попираемые сатанистами!" – заявил он на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.
Он также назвал "идеологической диверсией" распространение оккультизма.
Генеральная прокуратура России ранее признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ.
Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным
7 января, 13:18