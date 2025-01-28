Патриарх Кирилл рассказал о пути к победе
Патриарх Кирилл: путь к победе лежит через нравственное преображение общества
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего общества, тут предстоит потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая заседание Рождественских образовательных чтений.
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"Настоящей победы не бывает без исправления жизни и нравственного изменения. Как писал святитель Николай Сербский, "Божия воля отдаст победу тому христианскому народу, который будет хранить самую чистую и самую крепкую веру в Бога и со всей серьезностью соблюдать Божий закон". Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего народа. И здесь нам всем предстоит напряженно потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого", - сказал патриарх Кирилл.
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Поэтому Церковь, по его словам, занимается "самым важным – таким воспитанием людей, которые способны формировать потенциальную силу народа и реализовывать эту потенцию даже в самые страшные моменты, когда требуется отдавать жизнь за свою Родину или когда своим трудом необходимо исправлять то, что требует исправления".
Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.
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