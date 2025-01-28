https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995976937.html

Патриарх Кирилл рассказал о пути к победе

Патриарх Кирилл рассказал о пути к победе - РИА Новости, 28.01.2025

Патриарх Кирилл рассказал о пути к победе

Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего общества, тут предстоит потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого, заявил патриарх... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:12:00+03:00

2025-01-28T18:12:00+03:00

2025-01-28T18:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего общества, тут предстоит потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая заседание Рождественских образовательных чтений. "Настоящей победы не бывает без исправления жизни и нравственного изменения. Как писал святитель Николай Сербский, "Божия воля отдаст победу тому христианскому народу, который будет хранить самую чистую и самую крепкую веру в Бога и со всей серьезностью соблюдать Божий закон". Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего народа. И здесь нам всем предстоит напряженно потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого", - сказал патриарх Кирилл. Поэтому Церковь, по его словам, занимается "самым важным – таким воспитанием людей, которые способны формировать потенциальную силу народа и реализовывать эту потенцию даже в самые страшные моменты, когда требуется отдавать жизнь за свою Родину или когда своим трудом необходимо исправлять то, что требует исправления". Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.

https://ria.ru/20250127/rpts-1995663594.html

https://ria.ru/20250106/kirill-1992667250.html

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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне