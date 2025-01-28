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Патриарх Кирилл рассказал о пути к победе - РИА Новости, 28.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:12 28.01.2025 (обновлено: 18:33 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995976937.html
Патриарх Кирилл рассказал о пути к победе
Патриарх Кирилл рассказал о пути к победе - РИА Новости, 28.01.2025
Патриарх Кирилл рассказал о пути к победе
Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего общества, тут предстоит потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого, заявил патриарх... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:12:00+03:00
2025-01-28T18:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего общества, тут предстоит потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая заседание Рождественских образовательных чтений. "Настоящей победы не бывает без исправления жизни и нравственного изменения. Как писал святитель Николай Сербский, "Божия воля отдаст победу тому христианскому народу, который будет хранить самую чистую и самую крепкую веру в Бога и со всей серьезностью соблюдать Божий закон". Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего народа. И здесь нам всем предстоит напряженно потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого", - сказал патриарх Кирилл. Поэтому Церковь, по его словам, занимается "самым важным – таким воспитанием людей, которые способны формировать потенциальную силу народа и реализовывать эту потенцию даже в самые страшные моменты, когда требуется отдавать жизнь за свою Родину или когда своим трудом необходимо исправлять то, что требует исправления". Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.
https://ria.ru/20250127/rpts-1995663594.html
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Патриарх Кирилл рассказал о пути к победе

Патриарх Кирилл: путь к победе лежит через нравственное преображение общества

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего общества, тут предстоит потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая заседание Рождественских образовательных чтений.
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"Настоящей победы не бывает без исправления жизни и нравственного изменения. Как писал святитель Николай Сербский, "Божия воля отдаст победу тому христианскому народу, который будет хранить самую чистую и самую крепкую веру в Бога и со всей серьезностью соблюдать Божий закон". Путь к победе лежит через нравственное преображение человека и всего народа. И здесь нам всем предстоит напряженно потрудиться, чтобы избежать ошибок прошлого", - сказал патриарх Кирилл.
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Поэтому Церковь, по его словам, занимается "самым важным – таким воспитанием людей, которые способны формировать потенциальную силу народа и реализовывать эту потенцию даже в самые страшные моменты, когда требуется отдавать жизнь за свою Родину или когда своим трудом необходимо исправлять то, что требует исправления".
Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.
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