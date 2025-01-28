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Россию хотят сделать бесконфессиональной, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 28.01.2025
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Религия
 
17:38 28.01.2025 (обновлено: 18:35 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995968150.html
Россию хотят сделать бесконфессиональной, заявил патриарх Кирилл
Россию хотят сделать бесконфессиональной, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 28.01.2025
Россию хотят сделать бесконфессиональной, заявил патриарх Кирилл
Затирание крестов на изображениях храмов, в том числе в государственной символике – это попирание традиционных ценностей, попытка превратить многонациональную... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:38:00+03:00
2025-01-28T18:35:00+03:00
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Затирание крестов на изображениях храмов, в том числе в государственной символике – это попирание традиционных ценностей, попытка превратить многонациональную Россию в "безнациональную" и "бесконфессиональную" страну, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая торжественное заседание Рождественских образовательных чтений. "Традиционные ценности порой не просто попираются, но порой перечеркиваются: стыдливо затираются кресты на изображениях храмов – и даже в государственной символике. Хотя стыдиться нужно не креста, а своего "безродства" и "беспамятства". Как заклинание повторяют мысль о том, что Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше государство в безнациональное и бесконфессиональное", - сказал патриарх Кирилл. Он также обратил внимание на проблему притеснений преподавателей вузов. "Обеспокоенность вызывают факты, когда в вузах преподаватели гуманитарных дисциплин фактически подвергаются притеснениями за веру от своего руководства. Оказывается, даже в изложении истории России может быть "слишком много религии" - это цитата их одного документа", - заключил патриарх Кирилл. Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.
https://ria.ru/20250128/osnovy-1995958416.html
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Россию хотят сделать бесконфессиональной, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл рассказал о попытках превратить РФ в бесконфессиональную страну

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Затирание крестов на изображениях храмов, в том числе в государственной символике – это попирание традиционных ценностей, попытка превратить многонациональную Россию в "безнациональную" и "бесконфессиональную" страну, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая торжественное заседание Рождественских образовательных чтений.
"Традиционные ценности порой не просто попираются, но порой перечеркиваются: стыдливо затираются кресты на изображениях храмов – и даже в государственной символике. Хотя стыдиться нужно не креста, а своего "безродства" и "беспамятства". Как заклинание повторяют мысль о том, что Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше государство в безнациональное и бесконфессиональное", - сказал патриарх Кирилл.
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Он также обратил внимание на проблему притеснений преподавателей вузов.
"Обеспокоенность вызывают факты, когда в вузах преподаватели гуманитарных дисциплин фактически подвергаются притеснениями за веру от своего руководства. Оказывается, даже в изложении истории России может быть "слишком много религии" - это цитата их одного документа", - заключил патриарх Кирилл.
Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.
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