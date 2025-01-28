https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995968150.html

Россию хотят сделать бесконфессиональной, заявил патриарх Кирилл

Россию хотят сделать бесконфессиональной, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 28.01.2025

Россию хотят сделать бесконфессиональной, заявил патриарх Кирилл

Затирание крестов на изображениях храмов, в том числе в государственной символике – это попирание традиционных ценностей, попытка превратить многонациональную... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:38:00+03:00

2025-01-28T17:38:00+03:00

2025-01-28T18:35:00+03:00

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Затирание крестов на изображениях храмов, в том числе в государственной символике – это попирание традиционных ценностей, попытка превратить многонациональную Россию в "безнациональную" и "бесконфессиональную" страну, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая торжественное заседание Рождественских образовательных чтений. "Традиционные ценности порой не просто попираются, но порой перечеркиваются: стыдливо затираются кресты на изображениях храмов – и даже в государственной символике. Хотя стыдиться нужно не креста, а своего "безродства" и "беспамятства". Как заклинание повторяют мысль о том, что Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше государство в безнациональное и бесконфессиональное", - сказал патриарх Кирилл. Он также обратил внимание на проблему притеснений преподавателей вузов. "Обеспокоенность вызывают факты, когда в вузах преподаватели гуманитарных дисциплин фактически подвергаются притеснениями за веру от своего руководства. Оказывается, даже в изложении истории России может быть "слишком много религии" - это цитата их одного документа", - заключил патриарх Кирилл. Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.

https://ria.ru/20250128/osnovy-1995958416.html

https://ria.ru/20250127/aborty-1995769323.html

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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)