Во Франции расследуют дело о незаконной установке памятника Жанне д'Арк
Figaro: в Ницце расследуют дело о незаконной установке памятника Жанне д'Арк
Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. В Ницце расследуют дело о незаконной установке памятника Жанне д'Арк стоимостью 170 тысяч евро, который суд города велел снести, сообщает издание Figaro.
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"Во вторник в офисах столичного управления парковками "Parcs d'Azur" прошли обыски в рамках дела вокруг монумента Жанны д'Арк в Ницце. Судебная полиция провела операцию после начала расследования прокуратурой Ниццы по подозрению в "фаворитизме", - сообщает издание со ссылкой на судебный источник.
В январе суд постановил, что власти Ниццы должны снести памятник стоимостью 170 тысяч евро из-за того, что для его изготовления не был объявлен тендер. Суд потребовал отменить контракт между мэрией Ниццы и бюро скульпторов Atelier Missor, изготовившим покрытый золотом монумент для парковки "Жанна д'Арк". Бюро обязали вернуть полученные средства.
Управление парковок заявило, что обжалует постановление суда. Решение должно быть озвучено 23 февраля.
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Памятник высотой 4,5 метра и весом в 9 тонн изготовлен из бронзы и покрыт настоящим золотом. Он был открыт 23 октября прошлого года и изображает "Орлеанскую деву" с копьем на лошади.
Как пишут СМИ, в деле замешана и политика. Журналисты вспомнили, что Жанна д'Арк была любимой исторической фигурой Жана-Мари Ле Пена, который сделал ее своеобразным символом своей партии правых взглядов "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение"). Партию обвинили в "приватизации" фигуры Жанны д'Арк, "символа защиты страны от иностранных захватчиков": в честь нее каждое 1 мая партия организовывала празднование. Известная актриса Брижит Бардо даже назвала дочь Ле Пена Марин Ле Пен "новой Жанной д'Арк" - образ, который не по душе французской правящей элите.