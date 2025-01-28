https://ria.ru/20250128/pamyatnik-1996015027.html

Во Франции расследуют дело о незаконной установке памятника Жанне д'Арк

Во Франции расследуют дело о незаконной установке памятника Жанне д'Арк - РИА Новости, 28.01.2025

Во Франции расследуют дело о незаконной установке памятника Жанне д'Арк

В Ницце расследуют дело о незаконной установке памятника Жанне д'Арк стоимостью 170 тысяч евро, который суд города велел снести, сообщает издание Figaro. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T23:35:00+03:00

2025-01-28T23:35:00+03:00

2025-01-28T23:35:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. В Ницце расследуют дело о незаконной установке памятника Жанне д'Арк стоимостью 170 тысяч евро, который суд города велел снести, сообщает издание Figaro. "Во вторник в офисах столичного управления парковками "Parcs d'Azur" прошли обыски в рамках дела вокруг монумента Жанны д'Арк в Ницце. Судебная полиция провела операцию после начала расследования прокуратурой Ниццы по подозрению в "фаворитизме", - сообщает издание со ссылкой на судебный источник. В январе суд постановил, что власти Ниццы должны снести памятник стоимостью 170 тысяч евро из-за того, что для его изготовления не был объявлен тендер. Суд потребовал отменить контракт между мэрией Ниццы и бюро скульпторов Atelier Missor, изготовившим покрытый золотом монумент для парковки "Жанна д'Арк". Бюро обязали вернуть полученные средства. Управление парковок заявило, что обжалует постановление суда. Решение должно быть озвучено 23 февраля. Памятник высотой 4,5 метра и весом в 9 тонн изготовлен из бронзы и покрыт настоящим золотом. Он был открыт 23 октября прошлого года и изображает "Орлеанскую деву" с копьем на лошади. Как пишут СМИ, в деле замешана и политика. Журналисты вспомнили, что Жанна д'Арк была любимой исторической фигурой Жана-Мари Ле Пена, который сделал ее своеобразным символом своей партии правых взглядов "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение"). Партию обвинили в "приватизации" фигуры Жанны д'Арк, "символа защиты страны от иностранных захватчиков": в честь нее каждое 1 мая партия организовывала празднование. Известная актриса Брижит Бардо даже назвала дочь Ле Пена Марин Ле Пен "новой Жанной д'Арк" - образ, который не по душе французской правящей элите.

https://ria.ru/20250127/pamyatnik-1995804355.html

https://ria.ru/20250113/oruell-1993443409.html

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