В Ростове-на-Дону приняли отставку главы администрации города
Городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку главы администрации Логвиненко
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли отставку главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, передает корреспондент РИА Новости.
Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что "заявлений никаких не писал". Во вторник стало известно, что Логвиненко написал заявление об отставке по собственному желанию в понедельник вечером. Данный вопрос был включен в повестку внеочередного заседания городской думы, которое проходит во вторник.
"Принять отставку по собственному желанию главы администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко Алексея Валентиновича. Прекратить досрочно 28 января 2025 года исполнение полномочий главы администрации города Ростова-на-Дону", - говорится в решении городской думы, за которое проголосовали депутаты.
По словам Логвиненко, его решение о досрочной отставке было связано с состоянием здоровья и переходом на другое место работы.
Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимал должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре 2025 года.
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