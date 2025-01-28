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В Ростове-на-Дону приняли отставку главы администрации города

В Ростове-на-Дону приняли отставку главы администрации города - РИА Новости, 28.01.2025

В Ростове-на-Дону приняли отставку главы администрации города

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли отставку главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025

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2025-01-28T12:38:00+03:00

политика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли отставку главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, передает корреспондент РИА Новости. Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что "заявлений никаких не писал". Во вторник стало известно, что Логвиненко написал заявление об отставке по собственному желанию в понедельник вечером. Данный вопрос был включен в повестку внеочередного заседания городской думы, которое проходит во вторник. "Принять отставку по собственному желанию главы администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко Алексея Валентиновича. Прекратить досрочно 28 января 2025 года исполнение полномочий главы администрации города Ростова-на-Дону", - говорится в решении городской думы, за которое проголосовали депутаты. По словам Логвиненко, его решение о досрочной отставке было связано с состоянием здоровья и переходом на другое место работы. Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимал должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре 2025 года.

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Ольга Фомченкова

политика, ростов-на-дону, алексей логвиненко, ростовская область