Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону приняли отставку главы администрации города - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 28.01.2025 (обновлено: 12:38 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/otstavka-1995874252.html
В Ростове-на-Дону приняли отставку главы администрации города
В Ростове-на-Дону приняли отставку главы администрации города - РИА Новости, 28.01.2025
В Ростове-на-Дону приняли отставку главы администрации города
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли отставку главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:37:00+03:00
2025-01-28T12:38:00+03:00
политика
ростов-на-дону
алексей логвиненко
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995839630_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_fe9e16942373685798ff37b2e71f3431.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли отставку главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, передает корреспондент РИА Новости. Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что "заявлений никаких не писал". Во вторник стало известно, что Логвиненко написал заявление об отставке по собственному желанию в понедельник вечером. Данный вопрос был включен в повестку внеочередного заседания городской думы, которое проходит во вторник. "Принять отставку по собственному желанию главы администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко Алексея Валентиновича. Прекратить досрочно 28 января 2025 года исполнение полномочий главы администрации города Ростова-на-Дону", - говорится в решении городской думы, за которое проголосовали депутаты. По словам Логвиненко, его решение о досрочной отставке было связано с состоянием здоровья и переходом на другое место работы. Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимал должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре 2025 года.
https://ria.ru/20241115/sudy-1983950796.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995839630_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_3ae458533378901b5b14b602a2f31379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ростов-на-дону, алексей логвиненко, ростовская область
Политика, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Ростовская область
В Ростове-на-Дону приняли отставку главы администрации города

Городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку главы администрации Логвиненко

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко
Глава города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли отставку главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, передает корреспондент РИА Новости.
Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что "заявлений никаких не писал". Во вторник стало известно, что Логвиненко написал заявление об отставке по собственному желанию в понедельник вечером. Данный вопрос был включен в повестку внеочередного заседания городской думы, которое проходит во вторник.
"Принять отставку по собственному желанию главы администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко Алексея Валентиновича. Прекратить досрочно 28 января 2025 года исполнение полномочий главы администрации города Ростова-на-Дону", - говорится в решении городской думы, за которое проголосовали депутаты.
По словам Логвиненко, его решение о досрочной отставке было связано с состоянием здоровья и переходом на другое место работы.
Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимал должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре 2025 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Ростовской области несколько председателей судов подали в отставку
15 ноября 2024, 13:35
 
ПолитикаРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала