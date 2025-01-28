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Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке - РИА Новости, 28.01.2025
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10:01 28.01.2025 (обновлено: 10:13 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/otstavka-1995839086.html
Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке
Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке - РИА Новости, 28.01.2025
Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости представитель городской думы. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:01:00+03:00
2025-01-28T10:13:00+03:00
политика
ростов-на-дону
ростовская область
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости представитель городской думы."Вчера в конце рабочего дня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке. Вопрос о его отставке включен в повестку заседания городской думы, которое состоится сегодня", - сказал он.Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что "заявлений никаких не писал".Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре текущего года.
https://ria.ru/20250127/ivashov-1995642470.html
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политика, ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко
Политика, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Алексей Логвиненко
Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке

Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко написал заявление об отставке

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации г.Ростова-на-ДонуГлава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации г.Ростова-на-Дону
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
«
"Вчера в конце рабочего дня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке. Вопрос о его отставке включен в повестку заседания городской думы, которое состоится сегодня", - сказал он.
Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что "заявлений никаких не писал".
Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре текущего года.
Александр Ивашов - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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ПолитикаРостов-на-ДонуРостовская областьАлексей Логвиненко
 
 
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