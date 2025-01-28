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Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке

Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке - РИА Новости, 28.01.2025

Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости представитель городской думы. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:01:00+03:00

2025-01-28T10:01:00+03:00

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политика

ростов-на-дону

ростовская область

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости представитель городской думы."Вчера в конце рабочего дня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке. Вопрос о его отставке включен в повестку заседания городской думы, которое состоится сегодня", - сказал он.Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что "заявлений никаких не писал".Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре текущего года.

https://ria.ru/20250127/ivashov-1995642470.html

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ростовская область

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Ольга Фомченкова

политика, ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко