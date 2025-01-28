Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке
Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко написал заявление об отставке
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации г.Ростова-на-ДонуГлава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации г.Ростова-на-Дону
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
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"Вчера в конце рабочего дня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке. Вопрос о его отставке включен в повестку заседания городской думы, которое состоится сегодня", - сказал он.
Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что "заявлений никаких не писал".
Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре текущего года.