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В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег - РИА Новости, 28.01.2025
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00:01 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/otmyvanie-1995806799.html
В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег
В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег - РИА Новости, 28.01.2025
В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег
В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и обязали выплатить штраф на более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T00:01:00+03:00
2025-01-28T00:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и обязали выплатить штраф на более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью неуплаты налогов, заявил в понедельник американский минюст. "Двое граждан Украины, которые были экстрадированы из Королевства Таиланд в США в сентябре 2024 года, сегодня были приговорены по обвинениям, связанным с компаниями по подбору персонала, которыми они управляли во Флориде. Олег Олейник и Александр Юрчик были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый за сговор с целью мошенничества в отношении США и сговор с целью отмывания денег", - говорится в заявлении ведомства. Злоумышленники через управляемые ими компании в южной Флориде содействовали нелегальному трудоустройству иностранцев в США, что привело к недоплате налогов на 25 миллионов долларов, согласно минюсту. Двое украинцев являются последними обвиняемыми в операции правоохранительных органов RoomKey в южной Флориде, направленной на выявление нелегального трудоустройства и неуплаты налогов, преимущественно в сфере гостеприимства.
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в мире, сша, флорида, украина, происшествия
В мире, США, Флорида, Украина, Происшествия
В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы и обязали выплатить штраф

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и обязали выплатить штраф на более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью неуплаты налогов, заявил в понедельник американский минюст.
«
"Двое граждан Украины, которые были экстрадированы из Королевства Таиланд в США в сентябре 2024 года, сегодня были приговорены по обвинениям, связанным с компаниями по подбору персонала, которыми они управляли во Флориде. Олег Олейник и Александр Юрчик были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый за сговор с целью мошенничества в отношении США и сговор с целью отмывания денег", - говорится в заявлении ведомства.
Злоумышленники через управляемые ими компании в южной Флориде содействовали нелегальному трудоустройству иностранцев в США, что привело к недоплате налогов на 25 миллионов долларов, согласно минюсту.
Двое украинцев являются последними обвиняемыми в операции правоохранительных органов RoomKey в южной Флориде, направленной на выявление нелегального трудоустройства и неуплаты налогов, преимущественно в сфере гостеприимства.
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