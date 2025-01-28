https://ria.ru/20250128/otmyvanie-1995806799.html

В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег - РИА Новости, 28.01.2025

В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и обязали выплатить штраф на более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T00:01:00+03:00

2025-01-28T00:01:00+03:00

2025-01-28T00:01:00+03:00

в мире

сша

флорида

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и обязали выплатить штраф на более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью неуплаты налогов, заявил в понедельник американский минюст. "Двое граждан Украины, которые были экстрадированы из Королевства Таиланд в США в сентябре 2024 года, сегодня были приговорены по обвинениям, связанным с компаниями по подбору персонала, которыми они управляли во Флориде. Олег Олейник и Александр Юрчик были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый за сговор с целью мошенничества в отношении США и сговор с целью отмывания денег", - говорится в заявлении ведомства. Злоумышленники через управляемые ими компании в южной Флориде содействовали нелегальному трудоустройству иностранцев в США, что привело к недоплате налогов на 25 миллионов долларов, согласно минюсту. Двое украинцев являются последними обвиняемыми в операции правоохранительных органов RoomKey в южной Флориде, направленной на выявление нелегального трудоустройства и неуплаты налогов, преимущественно в сфере гостеприимства.

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988518310.html

сша

флорида

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, украина, происшествия