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Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области

Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025

Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:52:00+03:00

2025-01-28T12:52:00+03:00

2025-01-28T12:52:00+03:00

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безопасность

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Двуречная Харьковской области", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф