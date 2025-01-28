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Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 28.01.2025
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Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области
Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:52:00+03:00
2025-01-28T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей белоусов
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Двуречная Харьковской области", - говорится в сообщении.
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россия, харьковская область, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области

Белоусов поздравил мотострелков, освободивших Двуречную в Харьковской области

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 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Двуречная Харьковской области", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили поселок Двуречная в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьАндрей БелоусовБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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