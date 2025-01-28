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Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области
Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:52:00+03:00
2025-01-28T12:52:00+03:00
2025-01-28T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Двуречная Харьковской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил военных, освободивших Двуречную в Харьковской области
Белоусов поздравил мотострелков, освободивших Двуречную в Харьковской области