https://ria.ru/20250128/osnovy-1995969909.html

Предмет "Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы в 2026 году

Предмет "Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы в 2026 году - РИА Новости, 28.01.2025

Предмет "Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы в 2026 году

Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернут в школы страны с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:45:00+03:00

2025-01-28T17:45:00+03:00

2025-01-28T17:49:00+03:00

россия

религия

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернут в школы страны с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России", - сказал министр на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.Кравцов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку данной инициативы.Во вторник патриарх заявил, что достигнута договоренность о возвращении предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов РФ" (ОДНКНР) в школы для 5-7 классов, его будут преподавать учителя истории.Ранее Минпросвещения предлагало дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", интегрировав его в новый раздел с 1 сентября 2025 года. К дате вступления в силу изменений планировалось разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях.На съезде Всемирного русского народного собора патриарх заявлял, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в связи с планами Минпросвещения интегрировать ОДНКНР в предмет "История края", из-за чего программа ОДНКНР будет сокращена.

https://ria.ru/20241128/rpts-1986177419.html

https://ria.ru/20241116/yazyk-1984154328.html

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россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, патриарх кирилл (владимир гундяев)