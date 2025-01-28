Предмет "Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы в 2026 году
"Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы 1 сентября 2026 года
© Depositphotos.com / Syda_ProductionsУрок в школе
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернут в школы страны с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России", - сказал министр на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.
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Кравцов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку данной инициативы.
Во вторник патриарх заявил, что достигнута договоренность о возвращении предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов РФ" (ОДНКНР) в школы для 5-7 классов, его будут преподавать учителя истории.
Ранее Минпросвещения предлагало дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", интегрировав его в новый раздел с 1 сентября 2025 года. К дате вступления в силу изменений планировалось разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях.
На съезде Всемирного русского народного собора патриарх заявлял, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в связи с планами Минпросвещения интегрировать ОДНКНР в предмет "История края", из-за чего программа ОДНКНР будет сокращена.
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