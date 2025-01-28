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Предмет "Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы в 2026 году - РИА Новости, 28.01.2025
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Религия
 
17:45 28.01.2025 (обновлено: 17:49 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/osnovy-1995969909.html
Предмет "Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы в 2026 году
Предмет "Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы в 2026 году - РИА Новости, 28.01.2025
Предмет "Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы в 2026 году
Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернут в школы страны с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:45:00+03:00
2025-01-28T17:49:00+03:00
россия
религия
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернут в школы страны с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России", - сказал министр на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.Кравцов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку данной инициативы.Во вторник патриарх заявил, что достигнута договоренность о возвращении предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов РФ" (ОДНКНР) в школы для 5-7 классов, его будут преподавать учителя истории.Ранее Минпросвещения предлагало дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", интегрировав его в новый раздел с 1 сентября 2025 года. К дате вступления в силу изменений планировалось разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях.На съезде Всемирного русского народного собора патриарх заявлял, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в связи с планами Минпросвещения интегрировать ОДНКНР в предмет "История края", из-за чего программа ОДНКНР будет сокращена.
https://ria.ru/20241128/rpts-1986177419.html
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россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Религия, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Предмет "Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы в 2026 году

"Основы духовно-нравственной культуры" вернут в школы 1 сентября 2026 года

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернут в школы страны с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России", - сказал министр на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.
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28 ноября 2024, 12:17
Кравцов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку данной инициативы.
Во вторник патриарх заявил, что достигнута договоренность о возвращении предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов РФ" (ОДНКНР) в школы для 5-7 классов, его будут преподавать учителя истории.
Ранее Минпросвещения предлагало дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", интегрировав его в новый раздел с 1 сентября 2025 года. К дате вступления в силу изменений планировалось разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях.
На съезде Всемирного русского народного собора патриарх заявлял, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в связи с планами Минпросвещения интегрировать ОДНКНР в предмет "История края", из-за чего программа ОДНКНР будет сокращена.
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РелигияРоссияОбразование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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