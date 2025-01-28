https://ria.ru/20250128/osnovy-1995958416.html

В школьную программу вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры"

В школьную программу вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры" - РИА Новости, 28.01.2025

В школьную программу вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры"

Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернется в программу для пятых-седьмых классов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:03:00+03:00

2025-01-28T17:03:00+03:00

2025-01-28T18:13:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

русская православная церковь

образование - общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернется в программу для пятых-седьмых классов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских образовательных чтениях в Москве."По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая на протяжении прошлого года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета в пятый, шестой и седьмой классы. Предмет будут преподавать учителя истории. Считаю это возвращение важным для современной российской школы", — сказал он.Предстоятель РПЦ добавил, что "Основы православной культуры" стали самым популярным у родителей модулем из списка "Основ религиозных культур и светской этики". "Из года в год мы видим рост процента выбора модуля "Основы православной культуры" среди родителей — законных представителей обучающихся. Впервые в этом году он вышел на первое место и составил почти 42 процента", — отметил патриарх.Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что предмет вернется в школьную программу с 1 сентября 2026-го.В начале прошлого года Минпросвещения заявило, что "Основы духовно-нравственной культуры народов России" перестанут быть отдельным предметом — его включат в раздел "История нашего края", которым дополнят предмет "История". Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. К этой дате планировалось разработать единые учебники по истории. Патриарх Кирилл призывал не менять предмет, введенный в школьную программу по инициативе РПЦ, и обещал обратиться по этому вопросу к президенту Владимиру Путину.

https://ria.ru/20241128/rpts-1986177419.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, образование - общество