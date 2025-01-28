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В школьную программу вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры" - РИА Новости, 28.01.2025
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Религия
 
17:03 28.01.2025 (обновлено: 18:13 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/osnovy-1995958416.html
В школьную программу вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры"
В школьную программу вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры" - РИА Новости, 28.01.2025
В школьную программу вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры"
Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернется в программу для пятых-седьмых классов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:03:00+03:00
2025-01-28T18:13:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
русская православная церковь
образование - общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернется в программу для пятых-седьмых классов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских образовательных чтениях в Москве."По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая на протяжении прошлого года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета в пятый, шестой и седьмой классы. Предмет будут преподавать учителя истории. Считаю это возвращение важным для современной российской школы", — сказал он.Предстоятель РПЦ добавил, что "Основы православной культуры" стали самым популярным у родителей модулем из списка "Основ религиозных культур и светской этики". "Из года в год мы видим рост процента выбора модуля "Основы православной культуры" среди родителей — законных представителей обучающихся. Впервые в этом году он вышел на первое место и составил почти 42 процента", — отметил патриарх.Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что предмет вернется в школьную программу с 1 сентября 2026-го.В начале прошлого года Минпросвещения заявило, что "Основы духовно-нравственной культуры народов России" перестанут быть отдельным предметом — его включат в раздел "История нашего края", которым дополнят предмет "История". Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. К этой дате планировалось разработать единые учебники по истории. Патриарх Кирилл призывал не менять предмет, введенный в школьную программу по инициативе РПЦ, и обещал обратиться по этому вопросу к президенту Владимиру Путину.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, образование - общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Русская православная церковь, Образование - Общество
В школьную программу вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры"

Патриарх Кирилл: 5-7-й классы будут учить основам духовно-нравственной культуры

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчащиеся во время урока
Учащиеся во время урока - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вернется в программу для пятых-седьмых классов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских образовательных чтениях в Москве.
"По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая на протяжении прошлого года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета в пятый, шестой и седьмой классы. Предмет будут преподавать учителя истории. Считаю это возвращение важным для современной российской школы", — сказал он.
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Предстоятель РПЦ добавил, что "Основы православной культуры" стали самым популярным у родителей модулем из списка "Основ религиозных культур и светской этики".
"Из года в год мы видим рост процента выбора модуля "Основы православной культуры" среди родителей — законных представителей обучающихся. Впервые в этом году он вышел на первое место и составил почти 42 процента", — отметил патриарх.
Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что предмет вернется в школьную программу с 1 сентября 2026-го.
В начале прошлого года Минпросвещения заявило, что "Основы духовно-нравственной культуры народов России" перестанут быть отдельным предметом — его включат в раздел "История нашего края", которым дополнят предмет "История". Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. К этой дате планировалось разработать единые учебники по истории. Патриарх Кирилл призывал не менять предмет, введенный в школьную программу по инициативе РПЦ, и обещал обратиться по этому вопросу к президенту Владимиру Путину.
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