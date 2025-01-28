https://ria.ru/20250128/opros-1995967271.html

Опрос показал, сколько немцев поддерживают оппозиционные партии

Опрос показал, сколько немцев поддерживают оппозиционные партии - РИА Новости, 28.01.2025

Опрос показал, сколько немцев поддерживают оппозиционные партии

Менее чем за месяц до выборов в Германии 30% граждан страны поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:34:00+03:00

2025-01-28T17:34:00+03:00

2025-01-28T17:34:00+03:00

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германия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Менее чем за месяц до выборов в Германии 30% граждан страны поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а на втором месте с рейтингом в 20% по-прежнему располагается партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) идут третьими с рейтингом 16%, в то время как их партнёры по правительству "Зелёные" могут рассчитывать на 14% голосов. По результатам опроса, три партии рискуют не пройти пятипроцентный порог для прохождения в бундестаг: это вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП, 4%), недавно созданный "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ, 3%) и "Левые" (4%). Опрос был проведён 21-27 января, в нём приняли участие 2 504 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.

https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html

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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс