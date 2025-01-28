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Опрос показал, сколько американцев согласились с заявлением Трампа о США - РИА Новости, 28.01.2025
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09:45 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/opros-1995833894.html
Опрос показал, сколько американцев согласились с заявлением Трампа о США
Опрос показал, сколько американцев согласились с заявлением Трампа о США - РИА Новости, 28.01.2025
Опрос показал, сколько американцев согласились с заявлением Трампа о США
Более половины американских избирателей согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что с его приходом к власти начинается "золотой век"... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:45:00+03:00
2025-01-28T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более половины американских избирателей согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что с его приходом к власти начинается "золотой век" Америки, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. "Пятьдесят два процента потенциальных избирателей США согласны, что начинается "золотой век Америки", - говорится в сообщении Rasmussen Reports. При этом 41% опрошенных выразили несогласие с заявлением политика, из них с утверждением категорически не согласны 34% американских избирателей. Опрос проводился онлайн и по телефону 21-23 января. В нем приняли участие 1245 потенциальных американских избирателей. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов. Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что будет ставить Америку прежде всего, пообещав, что страна скоро станет больше, сильнее и гораздо исключительнее, чем когда-либо прежде. "Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - утверждал Трамп.
https://ria.ru/20250119/tramp-1994502241.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, сколько американцев согласились с заявлением Трампа о США

RR: Больше половины согласились, что при Трампе начинается "золотой век" в США

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более половины американских избирателей согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что с его приходом к власти начинается "золотой век" Америки, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.
"Пятьдесят два процента потенциальных избирателей США согласны, что начинается "золотой век Америки", - говорится в сообщении Rasmussen Reports.
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При этом 41% опрошенных выразили несогласие с заявлением политика, из них с утверждением категорически не согласны 34% американских избирателей.
Опрос проводился онлайн и по телефону 21-23 января. В нем приняли участие 1245 потенциальных американских избирателей. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов.
Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что будет ставить Америку прежде всего, пообещав, что страна скоро станет больше, сильнее и гораздо исключительнее, чем когда-либо прежде. "Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - утверждал Трамп.
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