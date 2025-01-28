https://ria.ru/20250128/opasnost-1996012132.html
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:43:00+03:00
2025-01-28T22:43:00+03:00
2025-01-28T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. "Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны. Избегайте открытых пространств. При обнаружении обломков сбитых летательных аппаратов прошу не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
Анохин: на территории Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА