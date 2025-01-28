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В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников

В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025

В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:43:00+03:00

2025-01-28T22:43:00+03:00

2025-01-28T22:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. "Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны. Избегайте открытых пространств. При обнаружении обломков сбитых летательных аппаратов прошу не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, россия, безопасность