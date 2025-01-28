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ООН получила уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату - РИА Новости, 28.01.2025
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20:18 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/oon-1995996322.html
ООН получила уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату
ООН получила уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату - РИА Новости, 28.01.2025
ООН получила уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату
ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:18:00+03:00
2025-01-28T20:18:00+03:00
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ООН, 28 янв – РИА Новости. ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Я могу подтвердить, что мы получили письмо США", – сказал Хак в ответ на просьбу подтвердить получение письма от Вашингтона с соответствующим уведомлением. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Американский президент Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность в январе 2025 года снова вывел США из Парижского соглашения по климату.
https://ria.ru/20250121/soglashenie-1994836249.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), париж, фархан хак, джо байден, дональд трамп, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Париж, Фархан Хак, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН
ООН получила уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату

ООН: США выйдут из Парижского соглашению по климату 27 января 2026 года

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 28 янв – РИА Новости. ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«
"Я могу подтвердить, что мы получили письмо США", – сказал Хак в ответ на просьбу подтвердить получение письма от Вашингтона с соответствующим уведомлением.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Германии назвали выход США из Парижского соглашения "фатальным сигналом"
21 января, 16:22
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Американский президент Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность в январе 2025 года снова вывел США из Парижского соглашения по климату.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Парижского соглашения
24 января, 12:47
 
В миреСШАВашингтон (штат)ПарижФархан ХакДжо БайденДональд ТрампООН
 
 
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