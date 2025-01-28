https://ria.ru/20250128/oon-1995996322.html

ООН получила уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату

ООН получила уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату - РИА Новости, 28.01.2025

ООН получила уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату

ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:18:00+03:00

2025-01-28T20:18:00+03:00

2025-01-28T20:18:00+03:00

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ООН, 28 янв – РИА Новости. ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Я могу подтвердить, что мы получили письмо США", – сказал Хак в ответ на просьбу подтвердить получение письма от Вашингтона с соответствующим уведомлением. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Американский президент Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность в январе 2025 года снова вывел США из Парижского соглашения по климату.

https://ria.ru/20250121/soglashenie-1994836249.html

https://ria.ru/20250124/peskov-1995305220.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), париж, фархан хак, джо байден, дональд трамп, оон