https://ria.ru/20250128/omsk-1995954204.html
Улицы одного из районов Омска залило кипятком
Улицы одного из районов Омска залило кипятком - РИА Новости, 28.01.2025
Улицы одного из районов Омска залило кипятком
Коммунальная авария произошла на теплотрассе в омском районе Нефтяники, после прорыва на трубе по улицам разлилась горячая вода, устранить проблему планируется... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:55:00+03:00
2025-01-28T16:55:00+03:00
2025-01-28T17:02:00+03:00
россия
омск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995957257_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a493a43ecf8e8b726cb570307237de1.jpg
ОМСК, 28 янв - РИА Новости. Коммунальная авария произошла на теплотрассе в омском районе Нефтяники, после прорыва на трубе по улицам разлилась горячая вода, устранить проблему планируется к 20.00 местного времени, рассказали в пресс-службе городской администрации. Прорыв на трубе произошел по адресу Мира, 100. Видео с аварией появилось в соцсетях. На кадрах видно, как улицу залило кипятком, от которого поднимается пар и туман. В администрации Омска подтвердили, что на теплотрассе произошла авария. Прорыв произошел на сетях "Тепловой компании". "Специалисты провели обследование, принято решение о временном выводе из работы трубопровода. В настоящее время на месте проходят все необходимые работы по устранению повреждения. Компания приложит все усилия для скорейшего восстановления бесперебойного теплоснабжения", - рассказали в администрации. В работах по устранению участвуют аварийные команды "Тепловой компании". Аварию планируют ликвидировать к 20.00 местного времени (17.00 мск).
https://ria.ru/20241106/omsk-1982200459.html
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995957257_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1acdebd14e0cd2f3b7c2c0f5744fb476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омск, происшествия
Россия, Омск, Происшествия
Улицы одного из районов Омска залило кипятком
Мэрия Омска: улицы одного из районов залило кипятком, проблему устраняют