https://ria.ru/20250128/omsk-1995954204.html

Улицы одного из районов Омска залило кипятком

Улицы одного из районов Омска залило кипятком - РИА Новости, 28.01.2025

Улицы одного из районов Омска залило кипятком

Коммунальная авария произошла на теплотрассе в омском районе Нефтяники, после прорыва на трубе по улицам разлилась горячая вода, устранить проблему планируется... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:55:00+03:00

2025-01-28T16:55:00+03:00

2025-01-28T17:02:00+03:00

россия

омск

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ОМСК, 28 янв - РИА Новости. Коммунальная авария произошла на теплотрассе в омском районе Нефтяники, после прорыва на трубе по улицам разлилась горячая вода, устранить проблему планируется к 20.00 местного времени, рассказали в пресс-службе городской администрации. Прорыв на трубе произошел по адресу Мира, 100. Видео с аварией появилось в соцсетях. На кадрах видно, как улицу залило кипятком, от которого поднимается пар и туман. В администрации Омска подтвердили, что на теплотрассе произошла авария. Прорыв произошел на сетях "Тепловой компании". "Специалисты провели обследование, принято решение о временном выводе из работы трубопровода. В настоящее время на месте проходят все необходимые работы по устранению повреждения. Компания приложит все усилия для скорейшего восстановления бесперебойного теплоснабжения", - рассказали в администрации. В работах по устранению участвуют аварийные команды "Тепловой компании". Аварию планируют ликвидировать к 20.00 местного времени (17.00 мск).

https://ria.ru/20241106/omsk-1982200459.html

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россия, омск, происшествия