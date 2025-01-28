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Улицы одного из районов Омска залило кипятком - РИА Новости, 28.01.2025
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16:55 28.01.2025 (обновлено: 17:02 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/omsk-1995954204.html
Улицы одного из районов Омска залило кипятком
Улицы одного из районов Омска залило кипятком - РИА Новости, 28.01.2025
Улицы одного из районов Омска залило кипятком
Коммунальная авария произошла на теплотрассе в омском районе Нефтяники, после прорыва на трубе по улицам разлилась горячая вода, устранить проблему планируется... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:55:00+03:00
2025-01-28T17:02:00+03:00
россия
омск
происшествия
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ОМСК, 28 янв - РИА Новости. Коммунальная авария произошла на теплотрассе в омском районе Нефтяники, после прорыва на трубе по улицам разлилась горячая вода, устранить проблему планируется к 20.00 местного времени, рассказали в пресс-службе городской администрации. Прорыв на трубе произошел по адресу Мира, 100. Видео с аварией появилось в соцсетях. На кадрах видно, как улицу залило кипятком, от которого поднимается пар и туман. В администрации Омска подтвердили, что на теплотрассе произошла авария. Прорыв произошел на сетях "Тепловой компании". "Специалисты провели обследование, принято решение о временном выводе из работы трубопровода. В настоящее время на месте проходят все необходимые работы по устранению повреждения. Компания приложит все усилия для скорейшего восстановления бесперебойного теплоснабжения", - рассказали в администрации. В работах по устранению участвуют аварийные команды "Тепловой компании". Аварию планируют ликвидировать к 20.00 местного времени (17.00 мск).
https://ria.ru/20241106/omsk-1982200459.html
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россия, омск, происшествия
Россия, Омск, Происшествия
Улицы одного из районов Омска залило кипятком

Мэрия Омска: улицы одного из районов залило кипятком, проблему устраняют

© Фото : Тепловая компания Омск/TelegramУстранение аварии на улице Мира в Омске. 28 января 2025
Устранение аварии на улице Мира в Омске. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Тепловая компания Омск/Telegram
Устранение аварии на улице Мира в Омске. 28 января 2025
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ОМСК, 28 янв - РИА Новости. Коммунальная авария произошла на теплотрассе в омском районе Нефтяники, после прорыва на трубе по улицам разлилась горячая вода, устранить проблему планируется к 20.00 местного времени, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Прорыв на трубе произошел по адресу Мира, 100. Видео с аварией появилось в соцсетях. На кадрах видно, как улицу залило кипятком, от которого поднимается пар и туман. В администрации Омска подтвердили, что на теплотрассе произошла авария. Прорыв произошел на сетях "Тепловой компании".
"Специалисты провели обследование, принято решение о временном выводе из работы трубопровода. В настоящее время на месте проходят все необходимые работы по устранению повреждения. Компания приложит все усилия для скорейшего восстановления бесперебойного теплоснабжения", - рассказали в администрации.
В работах по устранению участвуют аварийные команды "Тепловой компании". Аварию планируют ликвидировать к 20.00 местного времени (17.00 мск).
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