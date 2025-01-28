https://ria.ru/20250128/obvinenie-1996014655.html
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о взятке
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о взятке - РИА Новости, 28.01.2025
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о взятке
Следователи предъявили обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о взятке, сообщил РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T23:28:00+03:00
2025-01-28T23:28:00+03:00
2025-01-28T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о взятке, сообщил РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе. "Сегодня предъявили обвинение по второму эпизоду", — сказал он.В деле фигурирует бизнесмен по фамилии Мкртчан, он был участником программы сбора и утилизации мусора, которая, как утверждается, не имела отношения к мэрии и муниципалитету Сочи. По словам защитника, Копайгородский не мог финансировать, участвовать в распределении средств и оказывать помощь этому человеку из-за занимаемой им должности."Мы пояснили следствию, что отношения наш подзащитный к этому не имеет", — заявил Трапаидзе. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через жену, которая выступала в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство. На минувшей неделе обвинение по этому делу предъявили Янине Копайгородской. Она находится под домашним арестом, а бывший градоначальник содержится в СИЗО. Помимо прочего, супруги проходят по статье "Присвоение или растрата". Это дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019-го. В мае прошлого года он уволился из-за перехода на другую работу.
https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995327733.html
https://ria.ru/20250126/obvineniya-1995509859.html
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россия, краснодарский край, сочи, происшествия, алексей копайгородский
Россия, Краснодарский край, Сочи, Происшествия, Алексей Копайгородский
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о взятке
Следователи предъявили обвинение экс-мэру Сочи Копайгородскому по делу о взятке
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о взятке, сообщил РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе.
"Сегодня предъявили обвинение по второму эпизоду", — сказал он.
В деле фигурирует бизнесмен по фамилии Мкртчан, он был участником программы сбора и утилизации мусора, которая, как утверждается, не имела отношения к мэрии и муниципалитету Сочи
. По словам защитника, Копайгородский не мог финансировать, участвовать в распределении средств и оказывать помощь этому человеку из-за занимаемой им должности.
"Мы пояснили следствию, что отношения наш подзащитный к этому не имеет", — заявил Трапаидзе.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через жену, которая выступала в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.
На минувшей неделе обвинение по этому делу предъявили Янине Копайгородской. Она находится под домашним арестом, а бывший градоначальник содержится в СИЗО.
Помимо прочего, супруги проходят по статье "Присвоение или растрата". Это дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019-го. В мае прошлого года он уволился из-за перехода на другую работу.