https://ria.ru/20250128/obstrely-1995808423.html
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.01.2025
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T00:47:00+03:00
2025-01-28T00:47:00+03:00
2025-01-28T00:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале. "Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать семь вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 108 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. По данным управления, поступили сведения о ранении четырех мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов