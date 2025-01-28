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Шоу "Суперстар!" стартует на НТВ в пятый раз: встреча в эфире – 1 февраля

Шоу "Суперстар!" стартует на НТВ в пятый раз: встреча в эфире – 1 февраля - РИА Новости, 28.01.2025

Шоу "Суперстар!" стартует на НТВ в пятый раз: встреча в эфире – 1 февраля

Пятый юбилейный сезон музыкального шоу "Суперстар!" (16+) стартует 1 февраля в 20:10 в эфире телеканала НТВ. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:05:00+03:00

2025-01-28T17:05:00+03:00

2025-01-28T17:05:00+03:00

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Пятый юбилейный сезон музыкального шоу "Суперстар!" (16+) стартует 1 февраля в 20:10 в эфире телеканала НТВ.На этот раз за звание "суперстара" будут бороться заслуженные артистки России Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Азиза, Лена Катина и Корнелия Манго. Со стороны сильного пола конкуренцию им составят Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев. Пик популярности этих артистов пришелся на 80-90-е годы прошлого столетия и нулевые годы нынешнего. В этом и изюминка шоу: дать звездам прошлого явить себя во всей красе и отличной профессиональной форме в настоящем.Правила остаются прежними: в разных выпусках программы участники споют свои хиты, любимые песни, а также представят свое видение современных композиций.Огонь, фейерверк и пшикПо правилам шоу, начиная со второго выпуска, проект будет покидать один из участников. Поэтому, несмотря на былые заслуги, популярным исполнителям придется побороться за благосклонность жюри. Самая желанная оценка – огонь – имеет максимальную цену в два балла, фейерверк – это один балл, и пшик – ноль. За весь сезон члены жюри могут спасти только одного участника. Единожды и лишь в том случае, если решение будет единогласным. Не договорятся – участник покинет проект."Жесткой критики судей я не боюсь – мне же не 16 лет, мне важен зритель. А жюри пусть зверствует, я задавлю их своим обаянием, – обещает певец, композитор и шоумен Сергей Минаев. – От проекта я жду удовольствия, иначе участие бессмысленно. А о планах пока умолчу – не хочется смешить Всевышнего".По его словам, он следил за проектом все годы его существования, ведь "такой "мамонт" мимо незаметно не прошмыгнет".Вести шоу "Суперстар!" будет бессменный Вадим Такменев – продюсер, автор программ, ведущий международных музыкальных конкурсов "Ты супер!" и "Ты супер! 60+" и других проектов. А компанию ему на этот раз составит заслуженная артистка России Наташа Королева. Ранее она была членом жюри шоу и хорошо знакома с его кухней. Новому статусу Наташа очень рада."Атмосфера творчества, которая царит на съемочной площадке шоу "Суперстар!", отличает этот проект от всех остальных на телевидении. А еще мне очень нравится наша дружеская теплая обстановка. И хочу отметить, что общение не заканчивается после съемок. У нас – членов жюри и ведущих – есть чат, в котором мы продолжаем переписываться и в межсезонье. Так получилось, что в грядущем пятом сезоне я на подмене – выручаю нашу любимую Лолиту, график которой, к сожалению, не совпал со стартом проекта. Меня попросили: "Выручай". И я делаю это с удовольствием, – рассказала Наташа Королева. – Опыт работы в качестве ведущей у меня есть, но я никогда не вела такое культовое шоу. Для меня это будет хорошая и безумно интересная практика. Думаю, мне проще быть ведущей, чем членом жюри. Я живу с девизом: "Не судите, да не судимы будете", а потому мне с большим трудом дается выставление оценок".Кто выберет победителя?Судейская команда пятого юбилейного сезона шоу "Суперстар!" на три четверти останется прежней: это ведущая программы "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева, известный музыкальный критик Сергей Соседов и популярный эстрадный певец Стас Пьеха. А вот что касается четвертого члена жюри, то тут зрителей ждет сюрприз. В каждом выпуске юбилейного сезона вакантное кресло четвертого звездного судьи будет занимать один из участников прошлых сезонов проекта.По словам завсегдатая судейской компании Леры Кудрявцевой, ощущения от начала съемок нового сезона шоу "Суперстар!" у нее "просто прекрасные"."Я очень скучала по проекту, обожаю его. Если коротко, я кайфую. Я всегда за то, чтобы участники не стояли на месте и радовали нас перевоплощениями. Уверена, нам – жюри – будет непросто, потому что за победу борется крайне сильный состав "суперстаров". Я удивлена, что некоторые артисты вообще попали к нам на шоу, потому что они достаточно молодые. Всегда, в любом сезоне, есть участники, которым ты симпатизируешь больше. Я пытаюсь уйти от этого, чтобы не быть предвзятой, но если какой-то артист больше остальных нравился мне раньше, то у меня к нему будет больше внимания, но вместе с тем и больше ожиданий", – делится Лера.Для Стаса Пьехи это уже четвертый сезон в качестве члена жюри шоу "Суперстар!". И всякий раз проект дарит ему массу открытий, яркие положительные эмоции, мотивацию и надежду."Я думаю, нас вновь ждут интересные открытия, ведь в предыдущих сезонах было несколько участников, которые сильно удивляли вокально и актерски. Время идет, появляются новые артисты, и ты забываешь старых исполнителей и их заслуги. И вот спустя годы они вновь на сцене, тебе знаком их образ, но ты уже не помнишь, какие они талантливые! А на шоу оказывается, что этот человек – прекрасный певец, большой артист, который просто из-за каких-то жизненных обстоятельств выпадал из ритма. Эти удивления настолько приятны! Они дарят надежду на то, что даже если ты на время скроешься из виду, твой багаж никуда не денется. Для нас, членов жюри, очень радостно смотреть на артистов, которые возвращаются и делают невероятные вещи. Это дарит мотивацию и надежду!" – рассказал Стас Пьеха.Сергей Соседов уверен: каждого участника есть, за что хвалить и критиковать. "На сцену выйдут знакомые нам артисты с уже полюбившимися зрителям песнями в новых аранжировках, с немного иным звучанием. Надо петь старое по-новому, в этом смысл шоу. Сегодня уже другие звуки – электронные, компьютерные – все инструменты записываются по-другому. В шоу прозвучит старая, всем знакомая музыка, обработанная через призму новых модных тенденций, музыкальных технологий. Кроме того, участники "Суперстара!" в качестве эксперимента споют композиции не из своего репертуара. Посмотрим, чем будет удивлять юбилейный сезон", – рассказывает музыкальный критик.Главное – удивлять и радовать публикуУчастники шоу – в предвкушении от встречи со зрителями. Для них это самая главная мотивация. И все без исключения настроены удивлять, демонстрируя не только высокий профессиональный уровень, но и талант перевоплощения, готовность к экспериментам и оригинальный подход к работе с необычным для себя материалом."Я человек, который учится на протяжении всей жизни, поэтому если в мой адрес прозвучит интересное замечание или жесткая критика, например, мне поставят "пшик", то я готова и к этому. Наверное, широкая аудитория знает мой тембр и голос по проекту "Мираж", но на "Суперстаре!" в моем исполнении прозвучат и другие хиты. В этом и суть шоу – перепеть композиции, исполненные другими артистами в разные годы. Конечно, в этом нужно быть оригинальным, и все мы будем по-своему петь известные песни. Надеюсь, что смогу удивить зрителей своей подачей и внесу в эти композиции что-то свое. От проекта я жду хороших эмоций, радости. Как бы я ни прошла это, я приму всё, потому что самое главное для меня – сохранять позитив", – поделилась ожиданиями от участия в шоу певица Маргарита Суханкина.Эксцентричный Сергей Челобанов уверяет, что оценки его мало волнуют – важен сам процесс."Я профессионально выполняю свою работу, а что мне за нее поставят, мне мало интересно. Мне уже седьмой десяток – о каких обидах может идти речь? Я даже в молодости ни на кого не обижался. Дело в самом участии: мне важен процесс и возможность повидаться с другими артистами, некоторые из них – мои давние друзья. А еще у меня растет маленький сынишка, ему девять лет, и я, честно признаюсь, хочу чаще появляться в эфире и давать концерты", – рассказал певец и композитор.Известная советская и российская певица, заслуженная артистка России Ксения Георгиади считает, что участвовать в проекте "Суперстар!" ей сам Бог велел."Телешоу "Суперстар!" очень популярно, его любят и ждут немало и моих знакомых. Я тоже смотрела и получала огромное удовольствие от того, как здорово всё поставлено, снято, спето! Мои друзья, которые уже принимали участие в шоу, много раз говорили: "Ксения, а почему ты не участвуешь? Ты знаешь, там такая команда, там так хорошо относятся к артистам, там такая атмосфера!". В один прекрасный день мне позвонили из проекта "Суперстар!". Обычно я не отвечаю на незнакомые номера, но в этот раз сам Бог велел поднять трубку. Я, конечно, очень обрадовалась от предложения поучаствовать в шоу, хотя в душе было немного страшно. И на встрече с Вадимом Такменевым я почувствовала, что я действительно нужна! Для меня это было очень важно", – поделилась певица.Вместе с тем она призналась, что поначалу ей было довольно волнительно."Честно скажу, когда мы встретились для выбора репертуара, мне стало как-то очень страшно. Но сейчас я получаю такое удовольствие от шоу, что не могу передать словами! Оказалось, что можно выбирать самой то, что я люблю! Мне ближе джаз, рок – я начинала петь в этих стилях. Мне хотелось бы исполнить в шоу песни Николая Носкова и Григория Лепса. Думаю, я удивлю зрителя – вряд ли кто-то ожидает услышать от Ксении Георгиади такие песни. В последнее время я не хожу, а летаю, и мои эмоции зашкаливают. Уверена, что благодаря шоу "Суперстар!" моя творческая жизнь продлится, и я не буду думать, что время мое прошло", – подытожила заслуженная артистка России.Невероятная команда с особой энергией и креативностьюПродюсер и ведущий проекта Вадим Такменев, в свою очередь, подчеркнул, что выбор участников пятого юбилейного сезона шоу был непростым."Мы стремились создать по-настоящему уникальный состав. Нашей целью было не просто подобрать талантливых исполнителей, но и людей, готовых к экспериментам, к выходу за привычные рамки. Были моменты, когда состав приходилось менять, чтобы найти тех, кто действительно вдохновляет и горит желанием попробовать что-то новое. Но в итоге нам удалось собрать невероятную команду, и каждый участник привносит свою особенную энергию и креативность", – заверил создатель шоу.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP5zY8Qm2b

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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